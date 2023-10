Challenge, który odwrócił losy. Hurkacz wziął wielki rewanż i zagra o tytuł

Hubert Hurkacz w drodze do najlepszej "4" imprezy pokonał kolejno: Thanasiego Kokkinakisa , Yu Hsiou Hsu , Zhizhena Zhanga oraz Fabiana Marozsana . W tym ostatnim pojedynku nasz reprezentant wrócił do gry po przegranym pierwszym secie .

Dla wrocławianina mógł on mieć podwójne znaczenie, bo w przypadku zdobycia trofeum za wygraną w ATP Masters 1000 w Szanghaju awansowałby na 11. miejsce w rankingu ATP oraz na tę samą lokatę w zestawieniu ATP Race, tracąc już tylko 335 pkt do będącego na 8. miejscu Holgera Rune. Wówczas Polak mógłby realnie włączyć się do gry o udział w finałach ATP, które w połowie listopada odbędą się we włoskim Turynie.