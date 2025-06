18-letni Alan Ważny dopiero co cieszył się z triumfu w juniorskim Rolandzie Garrosie, a już miał okazję spróbować sił na seniorskim poziomie. Dzięki dzikiej karcie pojawił się w głównej drabince Enea Poznań Open i od razu trafił na bardzo mocnego rywala - Sumita Nagala z Indii, który jeszcze niedawno był w czołowej siedemdziesiątce światowego rankingu ATP.

W trzecim secie emocji nie brakowało. Walka była wyrównana niemal do samego końca. Ostatecznie to Hindus wygrał 6:4, ale Ważny zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie - zarówno u kibiców, jak i wśród komentatorów turnieju.

- Jestem zadowolony z tego, jak dzisiaj grałem. Może mniej z pierwszego seta, ale cały mecz i mój poziom gry - uważam, że to był jeden z moich lepszych występów - mówił po spotkaniu młody Polak.

- Zadecydowały pojedyncze piłki. Dwa łatwe forhendy w aut, jakiś serwis centymetr poza kortem... Tak to się potoczyło. - dodał z lekkim niedosytem, ale bez pretensji.

Dla Ważnego było to pierwsze poważne zderzenie z seniorską rzeczywistością - ale nie zamierzał robić z tego dramatu. Podszedł do meczu bez presji, ale z jasnym celem.

- Nie czułem stresu, raczej traktowałem to jak sprawdzian. Chciałem po prostu zobaczyć, jak wypadam na tle zawodnika takiego kalibru jak Nagal. On był przecież w Top 60, więc wiadomo, że to jest już konkretny poziom.