Cenny triumf Polaka w Japonii, już jest wyżej niż Hurkacz. Finał-marzenie

Gdy pod koniec czerwca Karol Drzewiecki wygrał w deblu - razem z Czechem Petrem Nouzą - wygrał challengera ATP w Poznaniu, awansował na 110. miejsce w rankingu deblistów. Była to już dobra pozycja wyjściowa do próby wskoczenia - pierwszy raz w karierze - do czołowej setki listy ATP. Nie udało się, ale nie z powodu słabszych występów Polaka, a... kontuzji.