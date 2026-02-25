Celt zdradził marzenie podopiecznej. Kolejna granica już pokonana

Polska hierarchia w kobiecym tenisie jest dość klarowna: Iga Świątek na szczycie, Magda Linette i Magdalena Fręch w szerokiej czołówce, aspirujące do pozycji w przedziale 25-50, choć Łodzianka ostatnio trochę spadła. A później tercet zawodniczek z Advantage Bielsko-Biała: Maja Chwalińska, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa, w pierwszej połowie drugiej setki rankingu.

Kolejna Polka, a nią jest właśnie Martyna Kubka, traciła już do niech ponad 200 miejsc. Wkrótce to się jednak może poważnie zmienić.

Gdy Polki grały w listopadzie z Nową Zelandią i Rumunią w Gorzowie, Kubka, rówieśniczka Igi Świątek, zajmowała 359. miejsce w rankingu WTA. Dziś, na razie w klasyfikacji "na żywo", wskoczyła do TOP 300. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższej aktualizacji już na dobre przełamie tę granicę.

Martyna Kubka wśród 300 najlepszych tenisistek świata. Na razie w rankingu "na żywo". A już za chwilę - zapewne w tym oficjalnym

Kubka pochodzi z Zielonej Góry, ma wybitnie sportowe geny. Jej rodzice - Małgorzata Książkiewicz i Jacek Kubka - to byli olimpijczycy, pani Małgorzata przywiozła nawet z Barcelony medal. - Martyna ma odpowiedni mental, to zostało zaszczepione przez rodziców. Reprezentacja dla niej to coś ważnego - mówił tuż po tamtym turnieju Dawid Celt, kapitan reprezentacji.

W audycji "Break Point" dodał też, że 24-latka sprawdza się podczas tych tygodniowych spotkań kadry. - Jest świetna do treningów, daje tempo, ma dobry serwis z takim kopnięciem. Nasze najlepsze dziewczyny lubią z nią trenować. A ona odnajduje się jako koleżanka w zespole - tłumaczył Celt, któremu imponowała ambicja Martyny. Bo ona nie chce tylko i wyłącznie grać w deblu, a wtedy wystąpiła tak w spotkaniu z Nową Zelandią, jak i z Rumunią. W kwietniu zaś grała przeciw Szwajcarii, jak i Ukrainie. - Sama mi powiedziała, że ma marzenie, by w kadrze zagrać singla - zdradził Celt.

Aby tak się stało, zawodniczka rodem z Zielonej Góry musiałaby jednak sporo awansować w rankingu WTA. Od listopada już podskoczyła o ponad 50 miejsc - w poniedziałek zajmowała 305. miejsce na świecie. I to było wyrównaniem szczytu kariery - z lata 2024 roku. Stało się zaś po półfinale turnieju ITF W75 w Altenkirchen, gdzie Kubka dodatkowo wygrała debla.

Z Niemiec 24-latka udała się do Portugalii, na turniej tej samej rangi w Porto. Tam musiała przejść eliminacje, dziś w pierwszej rundzie zmierzyła się z Viktorią Hruncakovą. 27-letnia dziś Słowaczka niegdyś zapowiadała się na świetną zawodniczkę, w wieku 20 lat była już 43. na świecie, ma w dorobku dwa zwycięstwa z rywalkami z TOP 10, dwukrotnie ograła bowiem Kiki Bertens. Tyle że dziś jest na początku trzeciej setki, walczy o to, by mieć miejsce w kwalifikacjach Wielkich Szlemów. W Australian Open ta sztuka się udała, French Open jest niepewne.

Była rywalka Igi Świątek, Magdy Linette czy Magdaleny Fręch była faworytką, tymczasem po 98 minutach cieszyła się Polka. Kubka pierwszego seta wygrała po tie-breaku 7:6 (5), choć już wcześniej prowadziła z przełamaniem 4:1. W drugiej partii wywalczyła breaka już na starcie, a później przypilnowała swoich gemów. Wygrała 7:6 (5), 6:4, awansowała. I co ciekawsze, miała aż 13 asów.

Ważniejsze jest to, co stało się po tym zwycięstwie w rankingu. Kubka zdobyła bowiem już punkty za kwalifikacje, teraz dołożyła kolejne. I w rankingu "na żywo" awansowała na 294. miejsce. Teoretycznie w tym tygodniu wyprzedzić ją może osiem rywalek, ale to wątpliwe. Rekord kariery i tak jest więc pewny. A miejsce w TOP 300 - bardzo realne.

W meczu o ćwierćfinał Polka zagra z Chloe Paquet.

