Celt ujawnia ws. Hurkacza. Nagle pojawił się problem. Już przed Australian Open

Hubert Hurkacz właściwie cały 2025 rok może wyrzucić do kosza. Polak grał bardzo mało, a od lipca nie oglądaliśmy go na kortach wcale. Pojawiły się bowiem kolejne problemy zdrowotne. Hubi zdecydował się więc odpuścić drugą część sezonu i poświęcić ten czas na wyleczenie wszystkich dolegliwości.

W imponującej formie fizycznej Polak podszedł do United Cup. Zdjęcia z treningów udowadniały, że treningów na siłowni i odpowiedniej regeneracji zdecydowanie w tym czasie nie zabrakło. Pytaniem pozostawało to, w jakiej formie tenisowej nasz zawodnik podejdzie do sezonu.

Problemy Hurkacza. Celt zdradza szczegóły

Występ w United Cup był wręcz nadspodziewanie imponujący. Polak w Sydney spisał się znakomicie, bez wątpienia, powyżej oczekiwań. Pokonanie Alexandra Zvereva oraz Taylora Fritza, a także zacięty bój z Alexem de Minaurem były świadectwem naprawdę dobrej dyspozycji Wrocławianina.

Mówimy bowiem o zawodniczkach czołowej dziesiątki. W finale turnieju Hurkacz w rywalizacji ze Stanem Wawrinką miał swoje problemy, które doprowadziły do przegrania drugiego seta. Jak się okazuje, te związane były z dolegliwościami mięśniowymi w okolicach brzucha.

O wszystkim opowiedział Dawid Celt. - Ten turniej pozostawił jakieś tam ślady. Z tego co wiem troszkę, albo nawet może bardziej niż troszkę, naciągnął sobie mięśnie brzucha podczas tego meczu z Wawrinką, stąd ten delikatny zjazd w drugim secie. Skończyło się to dobrze, mam nadzieję, że bez większych problemów - powiedział na kanale "BreakPoint".

W tym momencie każda informacja o problemach zdrowotnych Hurkacza z pewnością będzie niepokoić. W końcu właśnie z tego powodu Polak ostatnie kilkanaście miesięcy stracił. W pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z bardzo groźnym Belgiem - Zizou Bergsem, który obok "Hubiego" typowany jest na czarnego konia turnieju.

