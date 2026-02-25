Celt nie owijał w bawełnę ws. tenisistek. Pokazał, jak wyglądają ich relacje
Dawid Celt świat kobiecego tenisa zna od podszewki, przede wszystkim dzięki swojej żonie, Agnieszce Radwańskiej. Od lat również obserwuje to, co dzieje się między zawodniczkami i śledzi ich relacje. Ostatnio został zapytany o to, jak wyglądają przyjaźnie wśród grających pań. Nie miał dobrych wieści - okazało się, że takie relacje jak ta Sabalenki z Badosą należą do rzadkości.
Dawid Celt był gościem "Misji Sport" Przeglądu Sportowego i rozmawiał o kwestiach związanych z tenisem z Łukaszem Kadziewiczem. W pewnym momencie padło pytanie o to, jak wyglądają relacje między sportsmenkami w zawodowym tenisie. Celt nie miał dobrych wieści.
Dawid Celt zapytany o relacje między tenisistkami
Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne selfie Carlosa Alcaraza z Daniłem Miedwiediewem, Andriejem Rublowem i Jannikiem Sinnerem. Hubert Hurkacz też wspominał o swojej przyjacielskiej relacji z aktualnym drugim tenisistą świata. Wśród panów rywalizacja, choć mocno zacięta, wydaje się obfitować też w bliskie relacje między zawodnikami.
Według Celta u pań sprawa wygląda inaczej. Kiedy został o to zapytany przez Łukasza Kadziewicza, postanowił otwarcie opowiedzieć o tym, co sam wie. "Wiesz, że te szatnie się różnią. Nijak porównywać to do męskiego tenisa. Bardzo dużo rzeczy opiera się na emocjach w pracy z kobietami. One nie lubią porównań" - twierdził.
Dawid Celt o "przyjaciółkach" Radwańskiej z touru
Celt wyjaśnił także, że w trakcie, gdy Agnieszka Radwańska była na szczycie, a media rozpisywały się o jej wielkiej przyjaźni z Caroline Wozniacki czy Angelique Kerber, to aż tak gorące stosunki nie panowały między grającymi zawodniczkami.
Nie chcę powiedzieć, że w ogóle tego nie ma, bo słyszę, że np. Amerykanki potrafią być ze sobą bliżej, ale to jest sport indywidualny i tam miłości raczej nie ma. Ja zawsze śmiałem się, jak słyszałem o przyjaźniach. W przypadku Agnieszki mówiono o "przyjaciółkach". Chyba trochę na wyrost. Są koleżanki, z którymi zjesz kolację, wypijesz kawę, gdzieś się przetniesz, ale są takie osoby, które przechodzą obok ciebie i nawet "cześć" nie mówią, a widujesz się z nimi regularnie przez lata na tourze
Jak wygląda to dziś? Iga Świątek może śmiało powiedzieć, że tenis dał jej parę przyjaźni (najmocniej widoczne to te z Mają Chwalińską i Kają Juvan), ale jednocześnie wśród zawodniczek będących wyżej w rankingu WTA nie ma już zbyt wielu koleżanek.