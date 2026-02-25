Celt nie owijał w bawełnę ws. tenisistek. Pokazał, jak wyglądają ich relacje

Nie chcę powiedzieć, że w ogóle tego nie ma, bo słyszę, że np. Amerykanki potrafią być ze sobą bliżej, ale to jest sport indywidualny i tam miłości raczej nie ma. Ja zawsze śmiałem się, jak słyszałem o przyjaźniach. W przypadku Agnieszki mówiono o "przyjaciółkach". Chyba trochę na wyrost. Są koleżanki, z którymi zjesz kolację, wypijesz kawę, gdzieś się przetniesz, ale są takie osoby, które przechodzą obok ciebie i nawet "cześć" nie mówią, a widujesz się z nimi regularnie przez lata na tourze