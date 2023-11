Caroline Wozniacki trenuje na korcie z córką. "Nie próbujcie tego w domu"

Caroline Wozniacki wróciła do zawodowego tenisa po przerwie macierzyńskiej. Reprezentantka Danii polskiego pochodzenia to była numer jeden rankingu WTA i triumfatorka wielkoszlemowego Australian Open. Tenisistka przygotowuje się do nowego sezonu, ćwicząc wspólnie z córką Olivią, co przekazała na nagraniu w portalu społecznościowych. I ostrzegła: "Nie róbcie tego w domu".