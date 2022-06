Caroline Wozniacki przekazała wspaniałą wiadomość. Co za fotografia!

Caroline Wozniacki to bez wątpienia postać, którą kibice tenisa mogą darzyć wielką sympatią - również w Polsce, skąd pochodzi rodzina byłej sportsmenki. Ostatnio 31-latka, obecnie pracująca jako telewizyjna ekspertka, znów przykuła zainteresowanie w kraju nad Wisłą po tym, jak podczas rozgrywek Rolanda Garrosa uczyła Amerykanów... polskiej wymowy.

W niedzielne popołudnie Dunka znów namieszała nieco w mediach - w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na swoim profilu na Twitterze Wozniacki ogłosiła bowiem... że spodziewa się kolejnego dziecka!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz - Nick Kyrgios. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Cudowna wiadomość od Caroline Wozniacki. Po raz drugi zostanie matką

"Pora na rundę drugą" - napisała dawna tenisistka, dodając przy użyciu hashtaga, że "nadchodzi czteroosobowa rodzina". Już sam ten fakt nie powinien pozostawiać wątpliwości co do tego, co Wozniacki chciała przekazać, ale kropką nad "i" jest zdjęcie USG, jakie prezentuje wspólnie ze swoim mężem, Davidem Lee.

Na fotografii dołączonej do wpisu jest ponadto widoczne pierwsze dziecko pary, córeczka Olivia, która przyszła na świat w zeszłym roku.

Mąż Wozniacki również ma sportową przeszłość

Caroline Wozniacki to m.in. była "jedynka" światowego rankingu WTA. Dunka zakończyła oficjalnie swoją karierę w 2020 roku po występie na Australian Open.

David Lee również był swego czasu sportowcem - jako koszykarz Golden State Warriors zdobył w 2015 roku mistrzostwo NBA. W swoim CV ma również występy dla New York Knicks, Boston Celtics, Dallas Mavericks i San Antonio Spurs. Karierę zakończył w 2017 r.

Zobacz także: To byłby wielki i bardzo szybki powrót. Po takiej kontuzji!