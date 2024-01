Caroline Garcia tworzy podcast. To jej nowy pomysł na życie poza kortem

W ubiegłym roku Iga Świątek tylko raz grała z Caroline Garcią. Po trudnym trzysetowym meczu pokonała ją w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Było to jedno z lepszych spotkań 30-letniej zawodniczki z Lyonu w 2023 roku. Później sama powiedziała, że to dobry prognostyk na przyszłość.

Dwa szczyty formy Garcii - w 2018 i 2022 roku

Potem przyszedł wielki nie tylko sportowy kryzys. Wpadła przy tym w depresję, chorowała na bulimię. Odrodziła się dwa lata temu. Z 75. pozycji na początku 2022 roku wskoczyła na czwarte miejsce pod koniec sezonu. Wygrała WTA Finals w Forth Worth, a jednym z jej największych osiągnięć było zwycięstwo z Igą Świątek w turnieju w Warszawie.

Odpowiedzią na kryzys udany związek i podcast

Ostatnie miesiące to powrót do przeszłości. Tej złej przeszłości. Porażki, spadek formy i co za tym idzie zmiana trenera. Garcia jednak mniej przejmuje się problemami na korcie. Raz wygrywa, raz przegrywa, jest 20. w rankingu. Szczęścia szuka w życiu osobistym.