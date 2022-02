Współpracujący z Rafaelem Nadalem były hiszpański tenisista Carlos Moya zabrał głos po zwycięstwie 35-latka w Australian Open.

Moya ujawnił, że Nadal miał do niedawna tak poważne problemy ze zdrowiem, że mógł nawet nie zdążyć przygotować się do wielkoszlemowej imprezy w Australii. - Bywały dni, kiedy myślałem już, że nie będziemy w stanie rywalizować w Australian Open. To było bardzo frustrujące widzieć, jak sytuacja się nie poprawia. Bywały dni, kiedy z powodu doskwierającego mu bólu stopy nawet nie byliśmy w stanie zacząć treningu - stwierdził Moya.

Carlos Moya o sytuacji Djokovicia. "Kariera może być zagrożona"

Hiszpan został zapytany o plotki, które krążą w środowisku tenisowym, jakoby wielki rywal Rafaela Nadala, Novak Djoković zmienił zdanie w sprawie szczepień. Pojawiły się doniesienia, że Serb uznał, że jednak trudno mu będzie kontynuować tenisową karierę pozostając niezaszczepionym. A nawet, że do zmiany zdania skłonił go triumf Nadala w Australian Open i zdobycie przez niego historycznego, 21. tytułu wielkoszlemowego.

- Nie sądzę, by coś zmieniła w jego nastawieniu wygrana Rafy w Australii - uznał Moya. Natomiast oczywiste wydaje się, że jeśli się nie zaszczepi, sam wyłączy się z walki o to, o co bije się przecież od tak długiego czasu. Uważam, że trudno mu będzie uczestniczyć w turniejach wielkoszlemowych bez spełnienia tego warunku i jego kariera będzie zagrożona - podkreślił Hiszpan.

I dodał: - Nie sądzę, by Djoković był antyszczepionkowcem. Natomiast opowiadał się za wolnością wyboru. Teraz jednak znalazł się w naprawdę trudnej sytuacji.