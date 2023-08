Carlos Alcaraz wyprzedza w tym wszystkich. Co musi zrobić Hubert Hurkacz?

Tenis. Carlos Alcaraz raz pokonał Huberta Hurkacza

"Próbowałem zaprezentować mój najlepszy poziom, ale nie było łatwo. On był ode mnie agresywniejszy od pierwszej do ostatniej piłki. Starałem się grać solidnie i złapać rytm, ale przede wszystkim się cieszę, że udało mi się awansować do kolejnej rundy" - przyznał Hiszpan, który przedłużył serię meczowych zwycięstw do 13.