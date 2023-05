Carlos Alcaraz wygrywa w Madrycie. 10. tytuł w karierze

Sensacji nie było. Jan-Lennard Struff, który rozpoczynał turniej w Madrycie w kwalifikacjach i dostał się do niego jako „szczęśliwy przegrany”, przegrał w finale. Stoczył jednak zacięty pojedynek, w którym 6:4, 3:6, 6:3 pokonał go rewelacyjny Carlos Alcaraz. To było już dziesiąte zwycięstwo zaledwie 20-letniego Hiszpana w turnieju ATP.