Na początku roku jednym z moich celów było zakwalifikowanie się do finałów ATP pod koniec roku, więc jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się to zrobić w październiku, zaledwie miesiąc przed wyjazdem do Turynu, dla mnie jest to świetny moment, aby dzielić ten moment z najlepszymi zawodnikami roku. – powiedział hiszpański tenisista.