Carlos Alcaraz nieźle zaszalał. Hiszpan przebił nawet… Igę Świątek

Carlos Alcaraz na długo zapamięta tegoroczny finał Wimbledonu . Młody Hiszpan po raz kolejny w tym sezonie dotarł do finału wielkoszlemowego turnieju , gdzie po drugiej stronie kortu czekał na niego Novak Djoković . Lider światowego rankingu męskiego tenisa nie zdołał pokonać doświadczonego Serba podczas finału turnieju Rolanda Garrosa - w triumfie na paryskich kortach przeszkodziły mu problemy zdrowotne . Na rewanż 20-latek nie musiał jednak długo czekać.

Carlos Alcaraz zaprezentował wielkoszlemowe trofeum i... nowy zegarek. Cena może zaskoczyć