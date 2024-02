Carlos Alcaraz kontuzjowany. Hiszpan poznał dokładną diagnozę

Z pewnością nie tak Carlos Alcaraz wyobrażał sobie swój udział w turnieju ATP 500 w Rio de Janeiro. Młody Hiszpan przed rozpoczęciem imprezy w Brazylii zaliczany był do grona faworytów. Niestety, z walki o końcowe trofeum został on wyeliminowany już w pierwszej rundzie. Co więcej, przegrał on nie z przeciwnikiem, który stanął po drugiej stronie siatki, a z kontuzją, przez którą musiał poddać mecz. Po kreczu rozstawionego z numerem pierwszym zawodnika do kolejnej rundy awansował Brazylijczyk, który otrzymał na ten turniej "dziką kartę" - Thiago Monteiro.