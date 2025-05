Mecz Coco Gauff z 18-letnią Victorią Mboko był jednym z ostatnich w ramach drugiej rundy Internazionali d’Italia. I Amerykanka wiedziała już, że jeśli przegra to spotkanie, straci szansę na rozstawienie z "dwójką" podczas Roland Garros. Nikt chyba jednak nie zakładał, że na Campo Centrale może dojść w ogóle do takiej sensacji, ze 156. zawodniczką rankingu WTA, o której dopiero niedawno usłyszał tenisowy świat. Tymczasem Victoria Mboko wygrała seta 6:3, Amerykanka udała się do szatni. Później Gauff była już jednak lepsza.