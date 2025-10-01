Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mirra Andriejewa miała być półfinałową rywalką Igi Świątek, tak to przynajmniej wyglądało na podstawie rozstawienia w WTA 1000 w Pekinie. Została rozstawiona z czwórką, dziś mierzyła się z notowaną na 81. pozycji na świecie Brytyjką Sonay Kartal. I tak jak w US Open sensacyjnie poległa w starciu z Taylor Townsend, tak i dziś poniosła jeszcze bardziej chyba dla niej bolesną porażkę. Tyle że nawet w takich sytuacjach po ostatnim punkcie trzeba umieć się zachować. A 18-latce w stolicy Chin zabrakło po prostu klasy.

Turniej WTA 1000 w Pekinie dostarczał już pojedynczych niespodzianek, ale sześć najwyżej rozstawionych zawodniczek w miarę spokojnie pokonywało jednak kolejne przeszkody. Może z wyłączeniem Coco Gauff, która co rusz napotyka ostatnio jakieś kłopoty. Broniąca tytułu Amerykanka zameldowała się jednak wczoraj w ćwierćfinale, podobnie jak Jasmine Paolini czy Amanda Anisimova.

Dziś zaś przyszła kolej na Mirrę Andriejewą, Igę Świątek i Jessicę Pegulę, bo w tej kolejności miały pojawić się na dwóch kortach w China National Tennis Center. I już pierwsza wizyta zakończyła się ogromną sensacją.

    Doszło do niej w starciu Mirry Andriejewej z Sonay Kartal, a przecież te zawodniczki dzieli aż 76 miejsc w rankingu WTA. Brytyjka była już w tym roku w TOP 50, jest zawodniczką dość chimeryczną, ale w Pekinie grała dotąd w porywający sposób. Wygrała trzy mecze bez straty seta, pokonała m.in. Darię Kasatkinę czy będącą w świetnej formie nastolatkę Mayę Joint. Tyle że i Andriejewa spędziła mniej niż trzy godziny na korcie w dwóch poprzednich rundach. Też wygrywała gładko.

    I szkoda, że Andriejewa nie potrafiła tego odpowiednio docenić.

    Tenisowy zwyczaj nakazuje, by zawodniczki po meczu podziękowały sobie przy siatce. Są wyjątki, Ukrainki nie podają ręki Rosjankom, czasem iskrzy na korcie w jakichś spotkaniach, więc i później jest dość chłodno. Tu jednak spięć nie było, Andriejewa była po prostu wybitnie zła, po ostatnim autowym zagraniu miała zapasową piłkę w ręce, chciała ją wybić byle dalej. Ale się powstrzymała, upuściła ją na plac gry.

    A później podeszła do siatki, wtedy jeszcze patrzyła na rywalkę. Gdy jednak Kartal wyciągnęła rękę, odwróciła już głowę. Nie powiedziała ani słowa, nie pogratulowała. Podała rękę sędzi Mariji Cicak, zabrała torbę i sobie poszła.

    W ćwierćfinale Sonay Kartal zmierzy się z Lindą Noskovą, która wcześniej na korcie Lotus pokonała Anastazję Potapową. A jeśli wygra, to być może w sobotę zagra w finał z Igą Świątek, która wcześniej też musi wygrać dwa mecze.

