Cały świat widział, jak Ukrainka potraktowała Sabalenkę. "Nie wspomniałam o Białorusi..."

Jakub Rzeźnicki

Bardzo pechowo potoczyło się dla Marty Kostiuk Australian Open. Ukrainka już w 1. rundzie poległa z Elsą Jacquemont, a turniej zakończyła z fatalnym urazem. Do tego wokół jej osoby wciąż panuje niemałe poruszenie w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami pod adresem Aryny Sabalenki, czy Igi Świątek. Do tego cały świat widział, jak 23-latka potraktowała Białorusinkę w Brisbane. Kostiuk postanowiła wytłumaczyć się ze swojego zachowania, jednak jej słowa brzmiały dość kuriozalnie.

Dwie zawodniczki tenisowe w akcji na korcie, po lewej sportsmenka w granatowym stroju sportowym z białymi ramiączkami wskazująca palcem, po prawej zawodniczka w żółtej koszulce wykrzykująca emocje i trzymająca rakietę tenisową.
Marta Kostiuk i Aryna SabalenkaZUMA/NEWSPIX.PL / WILLIAM WEST / AFPNewspix.pl

Tegoroczny Australian Open Marta Kostiuk z pewnością zapamięta na długo, lecz niestety w negatywnym kontekście. 20. rakieta świata udział w turnieju zakończyła już po 1. rundzie, w której przegrała niespodziewanie 7:6(4), 6:7(4), 6:7(10) z dużo niżej notowaną Elsą Jacquemont. Sam fakt, że ukończyła spotkanie należy jednak docenić.

Marta Kostiuk odpada w 1. rundzie Australian Open. Koszmarna kontuzja

W trakcie meczu reprezentantka Ukrainy bardzo nefortunnie upadła na kort i doznała poważnego urazu. Jak ujawniła później w oficjalnym komunikacie, doszło u niej do zerwania więzadeł w stawie skokowym.

Jak cień ciągną się za nią wciąż wydarzenia z końcówku ubiegłego sezonu. Uderzyła wówczas w Igę Świątek i Arynę Sabalenkę, twierdząc, że mają one wyższy poziom testosteronu, sugerując tym samym, że rywalizacja nie do końca jest sprawiedliwa. Tuż przed Australian Open głośno zrobiło się o tym, jak znów potraktowała ona Białorusinkę.

    Tenis. Niewiarygodne, jak Kostiuk potraktowała Sabalenkę. Teraz się tłumaczy

    Kostiuk mierzyła się z nią w finale WTA Brisbane, jednak znów przegrała wyraźnie - 4:6, 3:6. Nikt nie spodziewał się jednak, że w taki sposób potraktuje triumfatorkę.

    W swojej pomeczowej przemowie w trakcie ceremonii wręczenia nagród Ukrainka ani myślała pogratulować Sabalence. Zamiast tego nawiązała do wojny na Ukrainie, a także trudnej sytuacji swojej rodziny.

    - Chcę powiedzieć kilka słów o Ukrainie. Jest tu w Brisbane bardzo gorąco, więc trudno to sobie wyobrazić, ale moja siostra śpi w domu pod trzema kocami, bo jest tam tak zimno - wypaliła.

    W mediach zawrzało. Kostiuk wyraźnie nie mogła pogodzić się z porażką, zwłaszcza przeciwko Sabalence, o której wypowiadała się niepochlebnie. Nagonka zrobiła się jednak na tyle intensywna, że postanowiła w wywiadzie dla rodzimej "Tribuny" wytłumaczyć z kontrowersyjnych słów. Nie miała jednak sobie praktycznie nic do zarzucenia.

    Zrobiłam niezbyt mądrą rzecz – mianowicie otworzyłam Twittera. Przeczytałam całe to ‘piękno’, które ludzie tam pisali. Tamtej nocy spałam bardzo źle. Poszłam spać o czwartej nad ranem, a około drugiej w nocy płakałam przez jakieś 30 minut. Dla mnie to wciąż jest tak szokujące i tak niezrozumiałe
    zaczęła Kostiuk.

    - Mam wiele pytań, ale chyba najważniejsze z nich brzmi: jak można mówić, że coś upolityczniłam, skoro nie powiedziałam ani słowa o wojnie? Nie użyłam słowa «wojna», nie wspomniałam Rosji ani Białorusi - dodała wyraźnie rozgoryczona.

    Kostiuk upolityczniła turniej? "Aryna doskonale rozumie"

    Reprezentantka Ukrainy przeszła później do konfrontowania się z kolejnymi zarzutami, jak brak podziękowań pod adresem Sabalenki, nie wspominając już o uściśnięciu jej dłoni.

    - Jeśli chodzi o to, że nie wspomniałam Aryny, to się z tym nie zgadzam, ponieważ nie mogłam jej wspomnieć. Po prostu podziękowałam wszystkim moim rywalkom w tym tygodniu. Myślę, że Aryna doskonale rozumie, dlaczego jej nie wymieniłam - i sądzę, że jest z tym całkowicie w porządku - podkreśliła finalistka WTA Brisbane.

    - Czwarty rok pełnoskalowej wojny - czy wciąż w jakikolwiek sposób na ciebie wpływa? Dla mnie to nie miało znaczenia. To właśnie to zarzucanie mi upolitycznienia naprawdę mnie dotknęło, ponieważ w każdym przemówieniu po finałach wspominam Ukrainę - we wszystkich finałach. Ale z jakiegoś powodu tylko to wystąpienie wywołało tak duży oddźwięk - prawdopodobnie dlatego, że drugą finalistką turnieju była Aryna - dodała na zakończenie.

    Marta Kostiuk
    Marta KostiukWilliam WestAFP
    Zawodniczka w sportowym stroju całuje dużą srebrną statuetkę na korcie tenisowym, wyrażając radość i dumę z wygranej. W tle widoczne są napisy sponsora turnieju.
    Aryna Sabalenka z trofeum WTA BrisbaneWilliam WestAFP
    Zawodniczka trzymająca trofeum w dłoniach stoi przed mikrofonami podczas uroczystości wręczenia nagród. W tle widać oficjeli oraz osoby obsługi zawodów w mundurkach, a atmosfera wskazuje na ważny moment sportowego wydarzenia.
    Marta KostiukWilliam WestAFP

