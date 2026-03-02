Cały świat widział, jak potraktowano Fręch po finale. Polka nie mogła się powtrzymać

Jakub Rzeźnicki

Pasonującą walkę stoczyła z Cristiną Bucsą Magdalena Fręch w finale WTA Merida. Niestety ostatecznie to Hiszpanka triumfowała 6:1, 4:6, 6:4 i sięgnęła po tytuł kosztem Polki. W trakcie ceremonii wręczenia nagród kibice byli świadkami wyjątkowo zaskakującej sceny. Magdalena Fręch z pewnością nie spodziewała się, że zostanie w taki sposób potraktowana.

Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju trzyma rakietę tenisową na korcie podczas meczu, z wyraźnym wyrazem skupienia na twarzy. W prawym górnym rogu widoczne jest powiększenie ukazujące jej reakcję emocjonalną, prawdopodobnie po ważnym punkcie, z zaci...
Oto jak potraktowano Magdalenę Fręch po finale WTA MeridaArtur Widak/NurPhoto via Getty Images / IMAGO/NEWSPIX.PLGetty Images

Niełatwą drogę do finału turnieju WTA w Meridzie przeszła Magdalena Fręch. Na swojej drodze pokonała między innymi notowaną wyżej od niej Marię Bouzkovą. O tytuł zmierzyć przyszło jej się z Crisitną Bucsą, postrzeganą za faworytkę.

Cristina Bucsa lepsza od Magdaleny Fręch w finale WTA Merida. Trzysetowy bój

W pierwszym secie reprezentantka Polski została całkowicie zdominowana i rozbita 6:1, a większość obserwatorów spodziewała się, że losy tytułu rozstrzygną dwa sety. Nic bardziej mylnego. Łodzianka podniosła się, wygrała drugą partię 6:4 i sprawiła, że mecz rozpoczął się na nowo.

    W decydującym secie gra stała się niezwykle zacięta. W czwartym gemie Fręch została przełamana, a Bucsa wyszła na prowadzenie 3:1. Przy stanie 5:3 serwowała na wygraną, ale została przełamana, a jej przewaga stopniała do 5:4. Niestety Fręch nie wykorzystała dobrego komentu.

    Straciła serwis i przegrała ostatecznie 1:6, 6:4, 4:6, a tytuł turnieju rangi WTA 500 powędrował w ręce Cristiny Bucsy. Był to jej pierwszy tytuł tej rangi w karierze.

    WTA nie zamierza przemilczeć tego, co stało się w USA. Będą dwa finały z udziałem rewelacji turnieju

    Magdalena Fręch zaskoczona w trakcie ceremonii. Tak ją potraktowano

    - Zostawiłam dzisiaj na korcie wszystko i całe moje serce, ale to nie wystarczyło, żeby cię pokonać. Jestem pewna, że to nie był dla ciebie ostatni finał - zaczęła swoją przemowę Polka. A potem doszło do potężnej konsternacji, gdyż prowadząca ceremonię zaczęła żegnać Polkę, nie dając jej dokończyć. 

    Na obiecie rozległy się brawa, a reprezentantka Polski zaskoczona odwróciła się w jej kierunku i rzuciła: "to dopiero początek", po czym ze śmiechem kontynuowała.

    Chciałabym podziękować też swojemu trenerowi za wiarę we mnie i za motywowanie mnie do ciężkiej pracy. On jest bardziej zmotywowany do treningów niż ja i zawsze podpowiada, co można zrobić jeszcze lepiej. Doceniam to i mam nadzieję, że zagramy jeszcze razem w wielu finałach
    dodała Fręch. 

    Jednak nie dojdzie do meczu Polki z Jasmine Paolini. Przykre sceny w Meridzie

    A kiedy prowadząca miała już pewność, że Polka skończyła przemawiać, nagrodziły ją raz jeszcze w Meridzie brawa. Świetna postawa w Meksyku znajdzie odzwierciedlenie w rankingu WTA. W zestawieniu LIVE awansowała z 57. aż na 36. pozycję. 

    Tenisistka w czarnym stroju sportowym z opaską na głowie uderza piłkę rakietą podczas meczu, skupiona na grze, z dynamicznym wyrazem twarzy.
    Magdalena FręchLorenzo HernandezPAP
    Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje, każda trzyma trofeum oraz nosi duży, ozdobny sombrero, uśmiechając się do kamery podczas uroczystości wręczenia nagród na kortach tenisowych.
    Cristina Bucsa i Magdalena Fręch z nagrodami za turniej w MeridzieLorenzo HernandezPAP
    Młoda kobieta ubrana sportowo stoi z dużym, ozdobnym sombrero na głowie i trzyma w rękach puchar oraz nagrodę, uśmiechnięta po zwycięstwie w turnieju tenisowym.
    Magdalena Fręch z trofeumLorenzo HernandezPAP
