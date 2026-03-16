Cały świat widział, co zrobiła Abramowicz. Oto brutalna prawda

Michał Chmielewski

Nie milkną echa po tym, co stało się w meczu Igi Świątek z Eliną Switoliną w ćwierćfinale WTA 1000 Indian Wells. Pod koniec spotkania sfrustrowana zawodniczka wdała się w krótką dyskusję z Darią Abramowicz, podczas której wybuchła gniewem, a chwilę później przegrała z Ukrainką. Relacja 24-latki z psycholożką do tej pory komentowana jest przez dziennikarzy i ekspertów.

Daria Abramowicz w okularach i białej kurtce z logo Lotto, obok Iga Świątek ociera twarz ręcznikiem na korcie.
Daria Abramowicz i Iga Świątek

Iga Świątek do tej pory nie wróciła do swojej optymalnej, najlepszej formy. Ostatnio rywalizowała w Indian Wells, gdzie rozegrała znakomite mecze z Marią Sakkari czy Karoliną Muchovąjednak znów nie poradziła sobie z zawodniczką z pierwszej dziesiątki rankingu.

W boju o półfinał "tysięcznika" lepsza okazała się Elina SwitolinaUkrainka wygrała 6:2, 4:6, 6:4. Zaraz po zakończeniu przedostatniego gema w meczu schodząca na swoją ławkę Świątek była dosłownie wściekła. Najpierw mocno trąciła ręcznikiem o kort, po czym popatrzyła w stronę swojego boksu, wydając z siebie niecenzuralny okrzyk. Wszystko po tym, jak Switolina wykorzystała break-pointa i wyszła na prowadzenie 5:4.

Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew. Skrót meczuPolsat Sport

Słyszał, co Abramowicz powiedziała do Świątek. Oto reakcja: Dolewanie oliwy do ognia

Uspokoić sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową próbowała Daria Abramowicz. Ale z marnym skutkiem. Kiedy psycholożka zaczęła głośno mówić w stronę Świątek, ta z bezradną miną rzuciła: - Sorry, grałam na odwal się. Później 24-latka przegrała gema do zera i poległa w całym meczu.

Nie da się ukryć, że w tej sytuacji Abramowicz nie pomogła, a może nawet zaszkodziła. Od dłuższego czasu w mediach i wśród kibiców dyskutuje się nt. jej roli w sztabie. Ostatnimi czasy kondycja mentalna jej podopiecznej jest wyraźnie zachwiana.

- Daria Abramowicz, pełniąca rolę psychologa od wielu lat, z sukcesami, nie ma ostatnio dobrej passy. To są zachowania, które można porównać z dolewaniem oliwy do ognia. Ta dyskusja (na korcie - red.) była cytowana przez wszystkie media świata. Sarkazm ze strony Igi w odpowiedzi na to, żeby ona grała poważnie... to takich rzeczy nie może być - komentował Lech Sidor w niedzielnym podcaście "Trzeci Serwis".

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Iga Świątek

Sabalenka ledwo zeszła z kortu. Ogłosili rewanż. Padło nazwisko Świątek

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Internauci dopytywali: - Czy w takiej sytuacji psycholożka powinna zostać zwolniona? - Nie ma się co dziwić, że kibice o to pytają. Ta dyskusja trwa od końca 2024 roku, albo nawet od połowy sezonu (...) Iga jest świetna fizycznie, ale psychika jest trzy piętra niżej. Dla mnie z niezrozumiałych względów (...) Iga zachowuje się na korcie tak, jakby w ogóle nie miała opieki psychologa. Jest sfrustrowana, rozżalona, ma pretensje do całego świata (...) Pytanie, czy Daria Abramowicz powinna odejść, to jest pytanie otwarte - kontynuował.

    W kolejnych minutach programu Sidor tłumaczył, że Abramowicz jest praktycznie pierwszym głosem w sztabie Świątek oraz chodzi na wywiady tam, "gdzie może wszystkim dyrygować". Dyskusja rozbudowała się o to, czy w przyszłości trenerzy będą chcieli współpracować z zawodniczką, w boksie której "mogą nie mieć nic do powiedzenia".

    Wcześniej ekspert tuż po porażce Polki ze Switoliną pisał: "Człowiek widząc takie obrazki, odczuwa pewien rodzaj dzikiej satysfakcji, ale z drugiej strony najzwyczajniej w świecie współczuje dziewczynie, bo wie ile to wszystko kosztuje. Pytam się parafrazując JJ: how many times? Ale co ja tam wiem, w nogach śpię przecież", nawiązując do swojego głośnego sporu z Tomaszem Świątkiem.

    Niebawem Iga Świątek rozpocznie zmagania na WTA 1000 Miami.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Media alarmują ws. długów w firmie Lewandowskiego. Reakcja piłkarza

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale Indian Wells 2026 z Eliną Switoliną
    Iga Świątek
    Daria Abramowicz i Iga Świątek
    Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Arriva Twarde Pierniki Toruń. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

