Cały świat widział, co w Australii zrobiła Ostapenko. Rywalka sama nie mogła uwierzyć

Dołek, w jakie wpadła Jelena Ostapenko trwa już od wielu miesięcy. Ostatnie jej zwycięstwo datowane jest na 24 sierpnia 2025 roku. Od tamtej pory poległa w pięciu kolejnych meczach. Przełamanie miało nastąpić w WTA Adelaide.

Ostapenko świetnie weszła w mecz. Później doszło do zwrotu akcji

24. obecnie rakieta świata w 1. rundzie turnieju rangi WTA 500 trafiła na Terezę Valentovą. Mecz od początku układał się po myśli Łotyszki. Przełamała rywalkę przy pierwszej okazji i wyszła na prowadzenie 2:0. Dołożyła swój serwis i zrobiło się 3:0.

Czeszka wyglądała na zagubioną na korcie i nie mogła kompletnie odnaleźć swojego rytmu. A to byla woda na młyn dla rozpędzającej się Ostapenko. Kolejne przełamanie, 4:0 i zwycięstwo było coraz bliżej. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tak sensacyjnego zwrotu akcji.

5:1, dwie piłki meczowe i szok w Adelaidzie. Skończyło się kreczem

Po pięciu wygranych gemach z rzędu wreszcie udało się przełamać Valentovej. Wynik 1:5 wciąż jednak wyglądał dla niej fatalnie. Łotyszka stanęła w szóstym gemie przed okazją zamknięcia seta przy własnym podaniu. Szybko wyszła na prowadzenie i przy stanie 40:15 miała dwie piłki setowe. I nie wygrała tego seta.

Rywalka obroniła się i doprowadziła do wyniku 2:5. A potem zaczął się festiwal błędów po stronie reprezentantki Łotwy. Zaczęła ona seryjnie przegrywać kolejne gemy, a role kompletnie się odwróciły. Dość powiedzieć, że Valentova od stanu 1:5 i 40:15 dla Ostapenko wygrała sześć kolejnych gemów z rzędu i seta 7:5. Czyste szaleństwo.

Na drugi set Ostapenko wyszła już wyraźnie przybita i kompletnie wytrącona z rytmu. Uderzenia nie miały już takiej siły, a piłki coraz częściej kończyły na aucie, albo w siatce. Jeszcze pod koniec pierwszej partii musiała skorzystać z przerwy medycznej z powodu problemów z szyją. W drugim urosły one do poziomu uniemożliwiającego jej dalszą grę.

Przy stanie 2:3 dla Valentovej Ostapenko kreczowała, a Czeszka awansowała tym samym do 1/8 finału. W mediach społecznościowych tak spektakularna wpadka, jaką zanotowała Łotyszka w pierwszym secie nie przeszła bez echa. Kibice nie mogli wręcz uwierzyć, jak wypuściła ona zwycięstwo z rąk.

