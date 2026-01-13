Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cały świat widział, co w Australii zrobiła Ostapenko. Rywalka sama nie mogła uwierzyć

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Postrzegana przez polskich kibiców Jelena Ostapenko już dawno straciła w tourze swój status, a jej zapaść w rankingu WTA jest coraz większa. Łotyszka nie jest w stanie od dłuższego czasu się przełamać i choć wydawało się, że dojdzie do tego w Adelajdzie, w jej meczu z Terezą Valentovą doszło do szokującego zwrotu akcji. W pierwszym secie Ostapenko prowadziła już 5:1 i miała dwie piłki setowe. O tym, co stało się później, kibice z pewnością będą mówić jeszcze jakiś czas

Jelena Ostapenko
Jelena OstapenkoVCGGetty Images

Dołek, w jakie wpadła Jelena Ostapenko trwa już od wielu miesięcy. Ostatnie jej zwycięstwo datowane jest na 24 sierpnia 2025 roku. Od tamtej pory poległa w pięciu kolejnych meczach. Przełamanie miało nastąpić w WTA Adelaide.

Ostapenko świetnie weszła w mecz. Później doszło do zwrotu akcji

24. obecnie rakieta świata w 1. rundzie turnieju rangi WTA 500 trafiła na Terezę Valentovą. Mecz od początku układał się po myśli Łotyszki. Przełamała rywalkę przy pierwszej okazji i wyszła na prowadzenie 2:0. Dołożyła swój serwis i zrobiło się 3:0. 

Czeszka wyglądała na zagubioną na korcie i nie mogła kompletnie odnaleźć swojego rytmu. A to byla woda na młyn dla rozpędzającej się Ostapenko. Kolejne przełamanie, 4:0 i zwycięstwo było coraz bliżej. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tak sensacyjnego zwrotu akcji.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

5:1, dwie piłki meczowe i szok w Adelaidzie. Skończyło się kreczem

Po pięciu wygranych gemach z rzędu wreszcie udało się przełamać Valentovej. Wynik 1:5 wciąż jednak wyglądał dla niej fatalnie. Łotyszka stanęła w szóstym gemie przed okazją zamknięcia seta przy własnym podaniu. Szybko wyszła na prowadzenie i przy stanie 40:15 miała dwie piłki setowe. I nie wygrała tego seta. 

Rywalka obroniła się i doprowadziła do wyniku 2:5. A potem zaczął się festiwal błędów po stronie reprezentantki Łotwy. Zaczęła ona seryjnie przegrywać kolejne gemy, a role kompletnie się odwróciły. Dość powiedzieć, że Valentova od stanu 1:5 i 40:15 dla Ostapenko wygrała sześć kolejnych gemów z rzędu i seta 7:5. Czyste szaleństwo.

Zobacz również:

Alarm ws. Świątek przed Australian Open. Oto prawdziwe oblicze Polki. "Bywa czasem spóźniona"
Iga Świątek

Alarm ws. Świątek przed Australian Open. Oto prawdziwe oblicze Polki. "Bywa czasem spóźniona"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Na drugi set Ostapenko wyszła już wyraźnie przybita i kompletnie wytrącona z rytmu. Uderzenia nie miały już takiej siły, a piłki coraz częściej kończyły na aucie, albo w siatce. Jeszcze pod koniec pierwszej partii musiała skorzystać z przerwy medycznej z powodu problemów z szyją. W drugim urosły one do poziomu uniemożliwiającego jej dalszą grę.

    Przy stanie 2:3 dla Valentovej Ostapenko kreczowała, a Czeszka awansowała tym samym do 1/8 finału. W mediach społecznościowych tak spektakularna wpadka, jaką zanotowała Łotyszka w pierwszym secie nie przeszła bez echa. Kibice nie mogli wręcz uwierzyć, jak wypuściła ona zwycięstwo z rąk.

    Adelaide (K)
    1/16 finału
    13.01.2026
    05:00
    Krecz
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Venus Williams
    Tenis

    Niemka zagrała z legendarną Williams. Półtorej godziny i koniec. A zaraz Australian Open

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Tenisistka w jasnej koszulce i czarnej spódnicy odbija piłkę rakietą podczas meczu na kortach tenisowych, za nią niebieskie tło z niewyraźnym napisem.
    Tereza ValentovaPaul MillerAFP
    Jelena Ostapenko rywalizowała z Jekateriną Aleksandrową o finał WTA 500 w Stuttgarcie
    Jelena Ostapenko rywalizowała z Jekateriną Aleksandrową o finał WTA 500 w StuttgarcieMARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Młoda kobieta z jasnobrązowymi włosami spiętymi w kucyk, ubrana w biały sportowy strój, stoi zwrócona bokiem, patrząc z powagą przed siebie. Tło jest rozmyte, podkreślając główną postać.
    Jelena OstapenkoPatrick HAMILTONAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja