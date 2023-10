Od 16 października w belgijskiej Antwerpii odbywa się turniej rangi ATP 250 znany jako European Open . Wśród jego uczestników znalazł się m.in. reprezentant Francji Hugo Gaston , który co ciekawe w pierwszym spotkaniu musiał walczyć o awans ze swym rodakiem, Arthurem Rinderknechem.

Tamta potyczka zakończyła się wygraną Gastona 7:6 (9-7), 6:4, więc nie należała do przesadnie łatwych. Jeśli jednak 23-latek liczył na to, że jego kolejny mecz nie okaże się tak wymagający, to... zdecydowanie się w tym przypadku pomylił.