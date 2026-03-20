Cała Polska czeka na to, co zrobi Świątek. Nadszedł czas decyzji

Michał Chmielewski

W dniach 10-11 kwietnia w Gliwicach zostanie rozegrany mecz pomiędzy reprezentacją Polski a Ukrainy w kwalifikacjach Billie Jean King Cup. Od kilku dni znamy już skład "Biało-Czerwonych" powołany przez kapitana Dawida Celta. W teorii może dołączyć do niego Iga Świątek, jednak w obecnej sytuacji wszystko stanęło pod znakiem zapytania.

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu Iga Świątek rozpoczęła rywalizację na WTA 1000 Miami. I zakończyła ją błyskawicznie, bo na pierwszym meczu. W drugiej rundzie turnieju ograła ją rodaczka - Magda Linette. 34-latka zwyciężyła 1:6, 7:5, 6:3 w nieco ponad dwie godziny.

Cały tenisowy świat jest w szoku. Świątek była murowaną faworytką, jednak znów dała do zrozumienia, że przeżywa olbrzymi kryzys, zdecydowanie największy od dobrych kilku lat. - Teraz podejmuję tyle złych decyzji, że trudno nie myśleć. Wchodzi stres, ciało się tak napina, i wszystko staje się o wiele trudniejsze - tłumaczyła na gorąco po spotkaniu ze starszą koleżanką.

Co z występem Igi Świątek na BJK w Gliwicach?

Dokładnie 12 marca Polski Związek Tenisowy ogłosił oficjalną listę zgłoszonych zawodniczek zgłoszonych do meczu z Ukrainą w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Spotkanie to odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia w PreZero Arena w Gliwicach.

Skład Polek na ten moment prezentuje się następująco:

  • Magda Linette
  • Maja Chwalińska
  • Katarzyna Kawa
  • Linda Klimovicova

Oprócz tego opublikowana została adnotacja o treści: "Nazwisko piątej tenisistki poznamy w późniejszym terminie". I niewykluczone, że piątą zawodniczką miała być lub będzie właśnie Iga Świątek. Organizatorzy zawodów specjalnie przygotują ziemną nawierzchnię, czyli mączkę, na której uwielbia grać 24-latka. W ten sposób chciano zachęcić ją do występu przed własnymi kibicami, w ojczyźnie.

    Decyzja o jej udziale w polskim turnieju miała zapaść po WTA 1000 Miami, jednak po niespodziewanej porażce z Magdą Linette wydaje się, że jeszcze bardziej stanęła pod znakiem zapytania. Pozostaje czekać nam na oficjalne komunikaty.

    Co więcej, 13 kwietnia rusza WTA 500 Stuttgart, gdzie regularnie widywaliśmy Igę Świątek. W zeszłym roku po Miami zagrała właśnie w Niemczech. Czy w obecnej sytuacji trzecia rakieta świata wybierze grę w biało-czerwonych barwach? Stawką meczu z Ukrainą będzie awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Chinach, we wrześniu.

    Skład Ukrainek:

    • Elina Switolina
    • Marta Kostjuk
    • Ołeksandra Olijnykowa
    • Nadija Kiczenok
    • Ljudmiła Kiczenok

