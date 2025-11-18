Były trener Williams wydał wyrok. Tuż po zakończeniu sezonu. To ma być nowa liderka

Nie da się ukryć, że w tym sezonie damski tour znów został zdominowany przez Igę Świątek i Arynę Sabalenkę. Swoje momenty miały Coco Gauff, Madison Keys czy Jelena Rybakina, która triumfowała w WTA Finals. Ostatecznie to jednak Polka i Białorusinka nadal zajmują dwa pierwsze miejsca w rankingu.

"Czarnym koniem" tegorocznych rozgrywek śmiało można nazwać Mirrę Andriejewą. 18-letnia Rosjanka triumfowała w dwóch prestiżowych turniejach rangi WTA 1000. Mowa o zawodach w Dubaju oraz Indian Wells, które rozgrywane były kolejno w lutym i marcu.

Co ciekawe, wówczas dwukrotnie pokonywała Igę Świątek. Najpierw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ćwierćfinał), gdzie zwyciężyła 6:3, 6:3, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Tam w półfinale potrzebne były już trzy sety. Po ponad dwóch godzinach gry Rosjanka świętowała wygraną 7:6 (1), 1:6, 6:3.

Już od dobrych kilku lat eksperci na całym świecie zachwycają się jej talentem. W niezwykle młodym wieku Andriejewa zakończyła sezon na dziewiątej pozycji. Zdaniem Ricka Macciego na tym się nie skończy.

We wtorkowy poranek polskiego czasu Amerykanin w mediach społecznościowych opublikował post, w którym napisał wprost, że reprezentantka Rosji niebawem wejdzie na sam szczyt. "Andriejewa może wygrać turniej wielkoszlemowy w przyszłym roku. Top 3 jest tuż za rogiem, a wkrótce zostanie numerem jeden" - czytamy.

"Jest tak młoda i wkroczyła do pierwszej dziesiątki. "Rosyjski Królik" wygra wiele turniejów wielkoszlemowych" - zwiastuje Macci, który w przeszłości trenował gwiazdy, takie jak chociażby Serena i Venus Williams, Maria Szarapowa czy Andy Roddick.

Jak widać, oczekiwania wobec mistrzyni z Dubaju i Indian Wells są ogromne. Najsłabszy okres sezonu Andriejewa miała w ostatnich tygodniach, kiedy to szybko odpadała kolejno w Pekinie, Wuhan i Ningbo. Zmagania w tym sezonie zakończyła na WTA Finals, gdzie w grze podwójnej u boku Diany Sznajder poległa w trzech meczach. W singlu formalnie była rezerwową, jednak ostatecznie nie zobaczyliśmy jej na korcie w Rijadzie. Pozostaje poczekać na to, czy słowa amerykańskiego szkoleniowca okażą się prorocze.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek zajmują obecnie dwie czołowe lokaty w rankingu WTA Christopher Pike / Getty Images / BERTRAND GUAY AFP

