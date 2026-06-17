Marcin Możdżonek wywołał burzliwą dyskusję po tym, jak opublikował wpis krytykujący przyznanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki stypendium dla Mai Chwalińskiej. Określa to jako "podręcznikowy przykład patologii polskiej polityki sportowej, opartej na akcyjności i czystym PR-ze".

Finalistka wielkoszlemowego Roland Garros 2026 ma otrzymywać z budżetu państwa miesięcznie 9 600 zł brutto, lecz - zdaniem byłego mistrza świata (2014), a obecnie doradcy prezydenta Karola Nawrockiego - te pieniądze powinny być przeznaczone na wsparcie dla wschodzących talentów.

"Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia" - opisał.

Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy.

Na jego słowa reaguje m.in. były trener Igi Świątek, Piotr Sierzputowski. Sygnalizuje, że Maja Chwalińska została postawiona w niezręcznej sytuacji. I zgadza się z Możdżonkiem zwłaszcza co do jednego.

Sierzputowski reaguje na wpis Możdżonka. "Idź Pan tam na korty"

W głośnym wpisie na platformie X Możdżonek pisał również, że "nasze państwo lekką ręką oddaje deweloperom cenne grunty wraz z istniejącymi obiektami sportowymi". Za przykłady podał korty w Dąbrowie Górniczej, na których przygodę z tenisem zaczynała Maja Chwalińska, oraz legendarne korty AZS w Parku Skaryszewskim w Warszawie.

Oba te miejsca - według opisu doradcy prezydenta - "zamiast tętnić sportowym życiem, czekają na zalanie betonem". Z taką oceną sytuacji w kontekście obiektu w stolicy nie godzi się Piotr Sierzputowski, były trener Igi Świątek.

"Doczytałem aż do tego martwego AZS w Skaryszaku. Ciężko się nie zgodzić z myślą ogólną, ale idź Pan tam na korty i pokaż, jak stoją puste! Oczywiście inicjatywa prywatna/komercyjna, ale słuszna - korty super funkcjonują, miła atmosfera" - zwraca się do Możdżonka.

Niestety pod PR do posta napisane jak w ministerstwie: przyznanie stypendium komuś, kto tego już nie potrzebuje, i postawienie go w niezręcznej sytuacji… Mam wrażenie, że wszyscy politycy niezależnie od pochodzenia są tacy sami. I jest to przykre

Przekonuje, że zgadza się z całą resztą wpisu Marcina Możdżonka. "Fajnie powiedzieć, co jest źle? A może napisać posta, co można zrobić? Bez polityki? Bo w końcu tym się zajmujecie zawodowo? Jak nie mam racji, to przepraszam że zawracam cztery litery" - kwituje.

Były trener Świątek ujawnia ws. kortów w Warszawie. "Ceny są, jakie są"

Na tym jednak nie koniec. Autor wpisu nie omieszkał bowiem odpowiedzieć. "Jedne z najdroższych kortów w Warszawie są w 2 miejscach. Klub DeSki oraz Warszawianka. Co je łączy? W obu przypadkach otrzymywały wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki" - wypalił do Sierzputowskiego.

Ten zdecydował się kontynuować dyskusję. "Jedne z najdroższych linii lotniczych latających z Polski to linie LOT, jedno z miejsc do konsumpcji jedzenia na Żoliborzu to bar mleczny. Co je łączy? W obu przypadkach otrzymywały wsparcie z Ministerstwa Finansów. Ale co ma piernik do wiatraka?" - komentuje.

Przekonuje, że i DeSki i Warszawianka mają ceny rynkowe. Dodaje, że w godzinach pracy obiektów zainwestowane pieniądze były nieodpłatnie wykorzystywane przez zawodników i kadry. "Nie wiem, czy wykorzystane środki równają się włożonym. Ale prawie jestem w stanie się założyć, że jak byśmy przeczytali umowy, to byśmy się za głowy złapali" - opiniuje.

Temat uzupełnia wzmianką o kortach w ośrodku Solec oraz tych na Legii. Z jego wiedzy wynika, że nie oferują one innych cen niż DeSki i Warszawianka. Opisuje, że - co więcej - "Solec aktualnie ma najdroższą godzinę na korcie hard, z całego zestawienia".

"Ceny są, jakie są. Moim zdaniem wysokie, ale rozumiem bo nie ma konkurencji, bo lepiej teren oddać pod dewelopera, a tereny przeznaczone na sport niszczeją. Ale to w kontekście całej dyskusji jest nieadekwatne. Tutaj ważniejsze jest pytanie, co można zrobić DZIŚ żeby było lepiej?!" - rzuca w podsumowaniu.

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