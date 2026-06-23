Ministerstwo Sportu o Turystyki poinformowało o przyznaniu stypendium z budżetu państwa dla Kamila Majchrzaka. W komunikacie wspomniano o niedawnym sukcesie polskiego tenisisty, jakim było zwycięstwo w Libema Open.

"Triumf w turnieju ATP 250 w holenderskim,s-Hertogenbosch zaledwie kilka dni temu to największe osiągnięcie w karierze Kamila Majchrzaka, który spotkał się dziś z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim. W drodze do tego wyjątkowego zwycięstwa Polak pokonał aż trzech tenisistów z czołowej 10 rankingu ATP" - przekazano.

Minister sportu i turystyki przyznał Kamilowi Majchrzakowi stypendium sportowe. Decyzja w tej sprawie została przekazana podczas spotkania

Na koniec pogratulowano Majchrzakowi sukcesu i życzono mu wszystkiego najlepszego, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca).

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Były trener Świątek z pytaniem do Ministerstwa Sportu i Turystyki

"Rozumiem, że to jest kolejna racjonalna decyzja?" - wątpliwości zgłasza Piotr Sierzputowski, były trener Igi Świątek. Wcześniej w tym temacie nawiązał dyskusję z Marcinem Możdżonkiem. Odniósł się do wpisu doradcy prezydenta Nawrockiego o tym, że stypendium powinno być przyznawane utalentowanym sportowcom u progu kariery, a nie tym, którzy już coś osiągnęli i są w stanie samodzielnie się finansować.

Wyrzucał Możdżonkowi, że ten posługuje się niezbyt precyzyjnymi informacjami o kortach AZS w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Polityk podawał je jako przykład tego, że "nasze państwo lekką ręką oddaje deweloperom cenne grunty wraz z istniejącymi obiektami sportowymi".

"Doczytałem aż do tego martwego AZS w Skaryszaku. Ciężko się nie zgodzić z myślą ogólną, ale idź Pan tam na korty i pokaż, jak stoją puste! Oczywiście inicjatywa prywatna/komercyjna, ale słuszna - korty super funkcjonują, miła atmosfera" - opisywał Sierzputowski.

"Niestety pod PR do posta napisane jak w ministerstwie: przyznanie stypendium komuś, kto tego już nie potrzebuje, i postawienie go w niezręcznej sytuacji… Mam wrażenie, że wszyscy politycy niezależnie od pochodzenia są tacy sami. I jest to przykre" - dorzucał.

Kibice z wątpliwościami po decyzji o stypendium dla Majchrzaka

Tymczasem decyzja o przyznaniu Majchrzakowi stypendium budzi następne negatywne odczucia. Większość komentujących internautów jest zdania, że te pieniądze bardziej przydałyby się komuś innemu.

"Przecież zawodnik z TOP 50 sam się utrzymuje. Dajcie młodemu tenisiście, co przechodzi z tenisa juniorskiego do zawodowego. Przebicie się przez ITF to najtrudniejsza rzecz w tenisie. No, ale liczy się zrobienie zdjęcia i kapitał polityczny", "Patrząc na wasze decyzje, to może jeszcze Iga się załapie na to wasze stypendium", "Dajcie to stypendium tenisistom i tenisistkom z top 500. Albo juniorom - w tym roku nie mamy żadnych w szlemach" - czytamy.

"Kim z zawodu są wasi doradcy? Zaangażowaliście przypadkowych ludzi z ulicy czy to kwestia braku kompetencji? Wszyscy wiedzą, że priorytetem powinna być tenisowa młodzież i trenerzy, a nie ludzie z czołówki. Wszyscy poza wami" - podsumowuje inny kibic.





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe