Były trener Hurkacza "przejął" młodego Polaka. Wartościowe zwycięstwo, 200 miejsc różnicy

Gdy w 2017 roku 12-letni Martyn Pawelski wygrał "małego Rolanda Garrosa", czyli paryski turniej Longines Future Tennis Aces dla dzieci do lat 13, już było wiadomo, że jest sporym talentem. Sport ma w genach, babcia była dwukrotną mistrzynią Polski w piłce ręcznej, mama Aleksandra Śniegoń-Pawelska jedną z najlepszych szczypiornistek w historii tej dyscypliny w kraju. Jej dzieci wybrały tenis, Martyn przebija się obecnie do świata seniorów.

W rywalizacji juniorskiej radził sobie doskonale, w 2022 roku dotarł do półfinałów French Open tak w singlu, jak i w deblu . W Wimbledonie odpadł w 1/8 finału, w US Open - w drugiej rundzie.

Były trener Hurkacza pracuje z półfinalistą juniorskiego Rolanda Garrosa. Co z tego wyjdzie?

Tyle że jesienią coś się zacięło, ani razu nie awansował choćby do ćwierćfinału, w dwóch próbach w challengerach wygrał ledwie sześć gemów w czterech setach. Pod koniec roku, jak donosi serwis polski-tenis.pl, zmienił trenera - nowym został Aleksander Charpantidis , który w przeszłości wprowadzał do dorosłego tenisa w latach 2017-18 Huberta Hurkacza , a dziś jest trenerem kadry narodowej PZT mężczyzn U 18-23.

Rok temu, w wywiadzie dla Magazynu Tenis, Chrapantidis mówił, że Pawelski to jedno z ciekawszych nazwisk w polskim tenisie. - Każdy ma jeszcze sporo do poprawy, ale oni mają papiery na dobre granie. Przed nimi na pewno dużo pracy. Część ma już teraz bardzo profesjonalne podejście, ale nie zawsze robią wszystko to, co należy. Mam na myśli jakość pracy na treningach ogólnorozwojowych, a w szczególności ich intensywność - tłumaczył wtedy.