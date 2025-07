Były trener Hurkacza powraca. Jest oficjalny komunikat szkoleniowca

Lipiec i sierpień 2024 roku okazały się niezwykle istotnymi miesiącami w dotychczasowej karierze Huberta Hurkacza. Wszystko zapoczątkowała feralna kontuzja, odniesiona pod koniec spotkania drugiej rundy Wimbledonu z Arthurem Filsem. Wrocławianin musiał przejść operację łąkotki, co wykluczyło go z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasz reprezentant był niezwykle zdeterminowany do szybkiego powrotu na tour. Zobaczyliśmy go w akcji już 10 sierpnia, podczas ATP Masters 1000 w Montrealu. Podczas kanadyjskich zmagań dotarł do ćwierćfinału. Także kolejny tysięcznik, rozgrywany w Cincinnati, również zakończył na etapie najlepszej "8". Martwiące było jednak to, że Hurkacz nie dokończył spotkania z Francesem Tiafoe, skreczował po pierwszym secie. Hubert odczuwał ból w kolanie po niedawnej operacji.

Dyspozycja zdrowotna wrocławianina przed US Open stanowiła zatem zagadkę. Hurkacz przebrnął przez pierwszą rundę bez straty seta, ale później został wyeliminowany przez Jordana Thompsona. Niespełna dobę po porażce z Australijczykiem doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Doszło do zakończenia pięcioletniej współpracy między Polakiem a Craigiem Boyntonem. "Co to był za wyjątkowy czas przez te ostatnie pięć lat. Doświadczyliśmy tylu niewiarygodnych wzlotów i tyle razem się rozwinęliśmy, jednak czasami dobre rzeczy muszą się skończyć. Hubi i ja wspólnie zgodziliśmy się pójść własnymi drogami. Jestem bardzo wdzięczny za ten wspólny czas. Z niecierpliwością czekam na nowy rozdział w moim życiu i możliwości, które nadejdą" - przekazał Amerykanin za pośrednictwem swoje Instagrama.

Hurkacz pracował z Boyntonem od 2019 roku. Wspólnie osiągnęli mnóstwo sukcesów. Za kadencji 61-latka, wrocławianin wygrał dwa turnieje rangi ATP Masters 1000 w Miami i Szanghaju, do tego zameldował się w najlepszej "4" na Wimbledonie w 2021 roku, pokonując w ćwierćfinale Rogera Federera. W ubiegłym sezonie 27-latek osiągnął również "życiówkę" w rankingu, meldując się przez chwilę na 6. miejscu. Po kilku tygodniach Hubert ogłosił, że jego nowym trenerem będzie Nicolas Massu, a dodatkowo rolę mentora w jego teamie wypełni Ivan Lendl. O Craigu zrobiło się za to cicho. Aż do dziś, kiedy to Amerykanin sam oficjalnie ogłosił, że wraca na dobre do męskiego touru.

Craig Boynton wraca do touru. Został trenerem utalentowanego 20-latka ze Stanów Zjednoczonych

61-latek poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że dołączył do teamu Alexa Michelsena. "Czas na nowe początki! Jestem wdzięczny, że dołączyłem do zespołu Alexa i w pełni oddany pracy, która przed nami. Żadnych dróg na skróty. Żadnego hałasu. Tylko rozwój z dnia na dzień z zamiarem klasy światowej. Dążmy do wielkości" - poinformował Boynton za pośrednictwem Instagrama. Michelsen to utalentowany 20-latek z USA, plasujący się obecnie na 32. miejscu w rankingu ATP. Podczas tegorocznego Australian Open dotarł do czwartej rundy. W singlu zameldował się do tej pory w trzech finałach rangi "250", ale wszystkie przegrał. Ma również na swoim koncie występ w decydującym starciu o tytuł w deblu podczas ubiegłorocznego ATP Masters 1000 w Cincinnati.

Zanim Craig zainaugurował współpracę z Hubertem, trenował wcześniej kilku znanych tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. W swoim CV posiada kooperację z Jimem Courierem, Johnem Isnerem czy Mardy Fishem. Teraz do tego zaszczytnego grona dołącza także Alex. Zobaczymy czy 61-latek zdoła osiągnąć takie same sukcesy z Michelsenem, jak udało mu się to zrobić z Hurkaczem.

