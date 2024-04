Klasyczny Wielki Szlem był o krok

W półfinale Djoković pokonał młodą gwiazdę, po tym, jak Alcaraz nie wytrzymał napięcia i stresu. W trakcie spotkania Hiszpana łapały skurcze, przez co dwa ostatnie sety Alcaraz grał praktycznie na chodzonego. Na rewanż tenisista z Murcji nie czekał zbyt długo. Po kilku tygodniach obaj zawodnicy spotkali się w finale Wimbledonu i tym razem to Alcaraz był górą w pięciu setach. Ta wygrana sprawiła, że Hiszpan zatrzymał drogę Djokovicia po klasyczny Wielki Szlem, czyli jedno z niewielu osiągnięć, których lider rankingu nie ma.

Na koniec sezonu "Nole" poprawił sobie jeszcze nastrój, zwyciężając w US Open i ATP Finals. W tamtym momencie właściwie pewne wydawało się, że Serb wchodzi w sezon 2024, jako murowany faworyt do wygrania wszystkiego, co tylko będzie możliwe. Jak się jednak okazało, początek roku nie był dla Djokovicia zbyt łatwy i to dosyć łagodne określenie, jak na tak wielkiego mistrza. Porażka w półfinale Australian Open była dla Serba na pewno wielkim rozczarowaniem, a późniejsze wczesne odpadnięcie Indian Wells przełożyło się na radykalną decyzję.