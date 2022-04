Były tenisista przesadził? "Novak Djoković jest królem głupców"

Marcelo Rios to chilijski ex-tenisista, swego czasu nawet lider rankingu ATP. 47-latek postanowił ostatnio mocno skrytykować Serba Novaka Djokovicia za jego postawę wobec szczepień.

Marcelo Rios ostro o Djokoviciu

Chilijczyk pozwolił sobie na kontrowersyjne i dosadne określenia.

- To głupek, zrujnuje sobie karierę i nie zostanie najlepszym w historii z powodu szczepionki - zżymał się Rios w wywiadzie dla "La Tercera". - Też miałem takie zdanie o szczepionkach, jak on, ale zacząłem podróżować i musiałem się ostatecznie zaszczepić. Jeśli chcesz być najlepszy w historii a jednocześnie zmarnujesz sobie karierę z powodu szczepionek, to jesteś królem głupców - podsumował Rios.

Przypomnijmy, że z powodu burzy wokół braku szczepienia Novak Djoković ostatecznie nie zagrał w Australian Open.

W wielu turniejach Serb może startować jednak bez przeszkód, mimo braku szczepienia przeciw COVID-19.

Ostatnio "Djoko" przegrał na samym początku rywalizacji w Monte Carlo.