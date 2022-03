Ołeksandr Dołgopołow, do niedawna tenisista, postanowił chwycić za broń i - wzorem Serhija Stachowskiego - bronić Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji. Ukrainiec w zeszłym roku zakończył zawodową karierę.

W środę Dołgopołow opublikował emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym ogłosił, że będzie walczył "aż do zwycięstwa".

Tenis. Ołeksandr Dołgopołow: Będziemy bronić domu!

- To mój dom i będziemy go bronić! Jestem dumny z tego, jak zjednoczony jest nasz kraj pod naciskiem szalonego dyktatora. Prawda jest z nami, a to nasza ziemia! Zostanę w Kijowie do zwycięstwa - zapowiedział Dołgopołow.

Dołgopołow ujawnił też, że przeszedł trening strzelecki pod okiem byłego zawodowego żołnierza. - Nie będę Rambo po tygodniu, ale czuję się już dość komfortowo z bronią w ręku - wyznał.

Wsparcie dla Dołgopołowa wyraziła też na Twitterze Judy Murray, matka Andy’ego Murraya. Podkreśliła, że Dołgopołow dołącza m.in. do Serhija Stachowskiego, czyli innego byłego tenisisty, by "próbować ratować ich kraj".