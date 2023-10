Były prezes PZT ostro o Świątek. "Nie można być Polakiem, kiedy Ci wygodnie"

A co my z tego finału jako Polska mamy? A teraz weź na wagę np. wygranie jako polska reprezentacja finałów BJKC?! Radek, nie można być Polakiem kiedy Ci jest wygodnie, podobnie jak nie możesz grać w reprezentacji tylko wtedy, kiedy Ci pasuje, a pier*******, że to sport indywidualny to gruba bzdura. A. Radwańska układanie kalendarza startów zaczynała od reprezentacji, podobnie JJ i wielu innych... Dla mnie to słabe i tyle, tym bardziej że sponsor to jedna ze SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA, POWTARZAM SPONSOR! Do tego tam gra się o naprawdę już dzisiaj duże pieniądze, zarówno dla drużyny, jak i dla federacji, która to może potem te środki przeznaczyć na następnych młodych zdolnych (patrz PZT TEAM).

~ Mirosław Skrzypczyński na swoim profilu na Facebooku