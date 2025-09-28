Turniej WTA 1000 w Pekinie to przedostatnia w tym roku impreza tej rangi - dla nas o tyle istotna, że goniąca Arynę Sabalenkę Iga Świątek może znacząco zmniejszyć straty do Białorusinki W rankingu WTA Race. A to by oznaczało, że przed turniejami w Wuhanie i WTA Finals w Rijadzie sprawa "jedynki" za 2025 rok znów stanie się całkowicie otwarta. I Polka wszystko będzie miała w swoich rękach.

Podstawowym warunkiem jest jednak zdobycie tysiąca punktów w stolicy Chin - Iga musi wygrać jeszcze pięć spotkań. A pierwsze z nich w poniedziałkowy poranek z Camilą Osorio. Ten mecz zacznie się zapewne nie przed godz. 8.30 na drugim co do ważności korcie Lotus.

Stawką będzie miejsce w czwartej rundzie, o ten sam etap walczyły zaś już niedzielę tenisistki w dolnej połowie drabinki. Z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Coco Gauff, po trzysetowej batalii ograła Leylah Fernandez. A odpadła Jelena Rybakina.

Później do zmagań przystąpiły zaś: mistrzyni WTA 1000 z Rzymu z tego roku Jasmine Paolini oraz była mistrzyni Australian Open - Sofia Kenin. I choć w rankingu dzieli je dość sporo, na korzyść Włoszki, to jednak historia ich potyczek wskazywała raczej na Amerykankę.

WTA 1000 w Pekinie. Jasmine Paolini kontra Sofia Kenin. Stawką czwarta runda China Open

Włoszka z Amerykanką ruszyły do gry po zakończeniu starcia Gauff - Fernandez, sporo się więc naczekały. I niestety - na trybunach największego stadionu Diamond pojawiło się niewielu widzów.

Jasmine Paolini ANDREAS GORA AFP

W przeszłości Kenin trzykrotnie grała z Paolini i wszystkie te mecze wygrała bardzo łatwo. Tyle że tu też można wprowadzić pewne rozróżnienie. Dwa jej zwycięstwa miały miejsce w 2019 roku - Sofia była wówczas niemal w szczytowej formie, w tamtym sezonie ogrywała ówczesne światowe jedynki: Ashleigh Barty i Naomi Osakę. A Paolini zajmowała najpierw miejsce w trzeciej setce rankingu, później w drugiej.

Ich trzecie starcie miało jednak miejsce w tym roku, w Dubaju. Wtedy Włoszka była w nieco słabszej dyspozycji, choć zajmowała czwarte miejsce w rankingu WTA, ale o jej wysokiej porażce z Kenin przesądziła sytuacja z samego początku drugiego seta. A pierwszego przegrała 4:6. Skręciła nogę, ale nie chciała skreczować. Płakała między akcjami, ale dograła mecz do końca, choć seta przegrała już 0:6.

Teraz zaś role się odwróciły, mimo że Kenin nic nie dolegało.

Włoszka znakomicie rozpoczęła to spotkanie, po trzech gemach prowadziła 3:0, po sześciu i drugim breaku - już 5:1. Kenin irytowała się po licznych swoich błędach, w tej partii naliczono jej ich aż 16. I gdy już Włoszka miała domknąć tego seta, brakowało jej dwóch punktów, coś się zmieniło. A konkretniej - agresywne uderzenia Amerykanki w końcu zaczęły przechodzić nad siatką.

Wygrała jednego gema, za moment drugiego, przy stanie 3:5 uzyskała dwa break pointy, trochę pomogła tu Jasmine. Przy pierwszym milimetry decydowały, że nie odrobiła straty kolejnego przełamania - piłka spadła tuż za linią boczną. A przy drugim trafiła w siatkę. Za moment było więc jednak 6:3 dla Włoszki.

A 26 minut później było już po spotkaniu. Paolini zaliczyła słabszy moment, chwilowo, jedynie w połowie drugiego i szóstego gema. A wtedy serwowała. Amerykanka miała szanse na honorowego gema, nie wykorzystała jej. W końcówce meczu najpierw returnowała w aut, później w wymianie zatrzymała ją siatka. I po 66 minutach poległa 3:6, 0:6.

O ćwierćfinał Włoszka zagra z pogromczynią Magdy Linette Marie Bouzkovą.

Jasmine Paolini: Nie da się powtórzyć 2024 roku. WIDEO AP © 2024 Associated Press

Sofia Kenin BERTRAND GUAY / AFP AFP