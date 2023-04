W 2022 roku Wielka Brytania jako jedyne państwo nie dopuściła tenisistów z tych krajów do udziału w turniejach na własnej ziemi, w tym do wielkoszlemowego Wimbledonu . Brytyjska federacja została za to ukarana finansowo przez WTA i ATP, a impreza w Londynie pozbawiona punktów rankingowych. Tenis był bowiem jednym z nielicznych sportów, który po inwazji Moskwy na Ukrainę pozwalał zawodnikom z Rosji i wspierającej ją Białorusi, na występy, choć pod neutralną flagą.

"To była trudna decyzja dla Wimbledonu. Reszta sportu poszła w zupełnie innym kierunku niż oni, przez co było im ciężko. Myślę jednak, że nie powinno się mówić o tym tak dużo. To trochę odwraca uwagę od tego, co jest naprawdę ważne, a nikt nie chce, aby tak było. To rzeczywisty problem ma być na pierwszym miejscu w dyskusjach" - powiedział Murray.