Były gwiazdor Manchesteru United zaskoczył. Chodzi o pożegnanie legendy z Wimbledonem

Andy Murray w przeszłości dostarczył kibicom powody do radości. Zawodnik w 2013 i 2016 roku zwyciężył na kortach trawiastych wielkoszlemowego Wimbledonu. Po latach startów w zawodach międzynarodowych tenisista podjął decyzję o zakończeniu kariery. Tegoroczny turniej w Londynie był dla sportowca pożegnaniem z tą prestiżową imprezą. Murray z powodu problemów zdrowotnych pożegnał się z turniejem singlowym.

37-latek wziął udział jednak w grze podwójnej i zagrał z bratem Jamie Murray'em. Zawodnicy przegrali mecz z australijskim duetem John Peers - Rinky Hijikata 6:7 (6-8), 4:6 . I choć Murray musiał przełknąć gorzką pigułkę, tego dnia mógł liczyć na wsparcie gwiazd tenisa , którzy przybyli na trybuny, by pożegnać zawodnika.

"Andy, lepszego wsparcia dla kobiecego tenisa nie mogliśmy sobie wymarzyć . Dziękuję za wszystko. To był zaszczyt stanąć dziś wieczorem na korcie centralnym. Gratuluję fantastycznej kariery. Jesteś niesamowity" - napisała po wszystkim na portalu X liderka światowego rankingu WTA - Iga Świątek.

I choć pożegnanie wywołało u 37-latka ogromne wzruszenie, zdaniem irlandzkiego trenera piłkarskiego nie ma powodów do rozpaczy.

Były gwiazdor Manchesteru United wypowiedział się w sprawie Murray'a. O tych słowach będzie głośno

~ powiedział w wywiadzie dla Stick to Football.

To, że Andy Murray zakończył karierę tenisową, wcale nie jest smutną nowiną

"Musiał płakać... chociaż to w porządku, że płacze. To nie jest smutna wiadomość. To dobra wiadomość. Ma cudowną rodzinę. Życzę mu powodzenia" - zaznaczył 52-latek.