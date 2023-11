Były finalista US Open wciąż walczy z kontuzjami. Chciałby zagrać jeszcze w tym roku

Nie mają końca problemy zdrowotne Kei Nishikoriego. Japoński tenisista, który w swoich najlepszych momentach był w ścisłej światowej czołówce i potrafił zagrać w finale wielkoszlemowego US Open, zapamięta rok 2023 jako czas walki z urazami. Nishikori nie może się doczekać powrotu na kort, ale choć nie kryje, że chciałby zagrać jeszcze w tym roku, to dopuszcza do głowy także myśl o powrocie dopiero na Australian Open.