Jeszcze pół roku temu Linda Klimovicova była w lepszym położeniu niż jej klubowa koleżanka z BKT Advantage - Maja Chwalińska. Zwłaszcza po australijskiej części sezonu - opóźniła swój przylot z USA na Antypody, zrezygnowała z rywalizacji w Hobart. A później przeszła kwalifikacje w Melbourne, awansowała do drugiej rundy w głównej drabince, tam sprawiła kłopot samej Elinie Switolinie.

Jeszcze w kwietniu były sąsiadkami z Mają w rankingu. Starsza z reprezentantek Polski wygrała wtedy turniej WTA 125 w Oeiras, z drugiego zrezygnowała. A w tym drugim pojawiła się Klimovicova - wygrała trzy spotkana, m.in. z Yue Yuan, awansowała do półfinału.

I chyba nikt nie mógł się wtedy spodziewać, że tamto zwycięstwo z Chinką będzie jej ostatnim na tym poziomie na długie tygodnie.

Klimovicova wpadła bowiem w potężny dołek - w Wiesbaden (ITF W100), kwalifikacjach Roland Garros, Birmingham (WTA 125), Ilkley (WTA 125), kwalifikacjach Wimbledonu oraz w Elvas (ITF W50) nie tyle nie wygrała meczu, co nawet seta. Po czterech tygodniach przerwy wróciła w ostatnich dniach do gry w Aldreshot w Anglii, w niewielkim turnieju ITF. Wygrała trzy spotkania, dotarła do półfinału. Choć była faworytką do końcowego triumfu.

Był jednak jakiś przełom, ale potwierdzenie tego, jeszcze przed kwalifikacjami US Open, było potrzebne teraz w Warszawie. W zawodach rangi WTA 125 - największym kobiecym turnieju w naszym kraju. A rywalka była w zasięgu: 19-letnia Bułgarka Elizara Janewa.

WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Linda Klimovicova w drugim dniu rywalizacji

Turniej na kortach warszawskiej Legii to dla naszych zawodniczek niezła okazja na zdobycie solidnych punktów do rankingu. W poniedziałek w 1/8 finału zameldowały się: Weronika Falkowska, Katarzyna Kawa i Martyna Kubka. A we wtorek do gry przystąpić miały cztery kolejne. Zanim Klimovicova wyszła na kort, z turniejem pożegnała się Weronika Ewald, równolegle zaś ze starciem pochodzącej z Ołomuńca Lindy toczył się mecz Marceliny Podlińskiej. Ta ostatnia gładko przegrała 1:6, 2:6 z Vendulą Valdmannovą.

Linda Klimovicova PAUL CROCK AFP

W tym samym czasie Klimovicova rozbijała zaś 19-letnią Elizarę Janewą, do niedawna dość zdolną juniorkę, finalistkę Orange Bowl. Jeszcze jesienią zeszłego roku Bułgarka zajmowała pozycję w piątej setce listy WTA, później osiągała sukcesy w turniejach ITF. Wiosną poparła je niezłymi występami w WTA 125 na mączce, to zaś sprawiło, że wskoczyła do TOP 200. I zadebiutowała w Roehampton w kwalifikacjach Wimbledonu.

Stawką było starcie z... Yue Yuan, czyli tą zawodniczką, którą w kwietniu w Oeiras ograła Polka. I po pierwszej godzinie gry było właściwie jasne, że dojdzie do rewanżu. Linda prowadziła 6:2, 5:2, Janewa miała niewiele do powiedzenia. Polka szybko odskoczyła na 4:0, w drugim secie z 2:2 zrobiła 5:2. I miała dwa breaki zapasu.

Przegrała kolejnego gema, pojawiły się pierwsze ślady nerwów. Za chwilę Bułgarka doprowadziła do 4:5, ale to wciąż Klimovicova była w lepszej sytuacji. Bo miała w kolejnym gemie serwis.

Znów były problemy i cztery break pointy dla Janewej na 5:5. A później meczbol dla Lindy. Polka go nie wykorzystała, myliła się często w dość banalnych sytuacjach. W takich, które wcześniej wykorzystywała.

Szósty break point dla 19-latki okazał się ostatnim. I to był ostatecznie już punkt zwrotny w tym spotkaniu.

Klimovicova jeszcze w tym secie walczyła, miała dwie szanse na tie-breaka. A skończyło się na 5:7. Musiała grać trzecią partię, choć wyglądała już na pogodzoną z losem. Przegrała w niej sześć pierwszych akcji, później jedną wygrała, zresztą w ładnym stylu, kończąc akcję przy siatce. A za chwilę wyrzuciła forhend, dość prosty. Pojawiły się dwie szanse na przełamanie dla Bułgarki.

Janewa objęła prowadzenie 2:0, później zaś 4:0. Skończyła mecz wynikiem 2:6, 7:5, 6:1. Nie było przełamania u Klimovicovej. Może nastąpi ono w kwalifikacjach w Nowym Jorku.

Linda Klimovicova Foto Olimpik AFP





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