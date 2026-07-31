Już za nieco ponad trzy tygodnie rozpoczną się kwalifikacje do US Open, po kolejnym tygodniu ruszy główna drabinka. Ile Polek w niej zobaczymy? Na pewno cztery: Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch i Magdę Linette. Jest jednak szansa, że dołączy do nich ktoś jeszcze. W kwalifikacjach wystąpią bowiem trzy kolejne reprezentantki naszego kraju, regularnie powoływane przez Dawida Celta do kadry na mecze Billie Jean King Cup: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

Dla tej ostatniej, choć przecież jest o ponad trzy lata starsza od Klimovicovej, będzie to debiut na takim poziomie. Niedawno przeskoczyła w rankingu WTA zawodniczkę pochodzącą z Ołomuńca, co było efektem nie tylko znacznie lepszych wyników Kubki, co również i regresu formy Klimovicovej. A ta od końca kwietnia nie była w stanie wygrać żadnego meczu - ostatnio dokonała tego w ćwierćfinale WTA 125 w Oeiras.

W końcu, w zawodowym tourze, przyszło jednak przełamanie.

Turniej ITF w Anglii. Linda Klimovicova grała o półfinał. Dwa sety, chwilowy niepokój w drugim

Klimovicova przełamała się dopiero w rodzimej lidze tenisa, gdzie reprezentuje klub z Bielska-Białej - pomogła BKT awansować do finałowej części sezonu. To jednak rywalizacja na poziomie znacznie niższym niż choćby WTA 125. W turnieju takiej rangi Klimovicova zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie, teraz postanowiła przełamać niemoc w zawodach rangi ITF W35 w Aldershot. Też na kortach twardych, na tych zwykle radzi sobie bardzo dobrze. W Anglii została rozstawiona z "1".

Linda Klimovicova Tomasz Jedrzejowski/REPORTER Reporter

Linda wygrała dwa pierwsze spotkania bez straty seta, choć Japonka Naho Sato potrafiła doprowadzić do tie-breaka. Dziś rywalką Polki była Vaidehi Chaudhari z Indii - tenisistka rozstawiona z "7", ale klasyfikowana dopiero w piątej setce światowego rankingu.

Łatwo więc było wskazać faworytkę, a sam mecz przebiegał zgodnie z planem. Klimovicova dokładała spokojnie kolejne gemy, minęło 25 minut, a już miała setbola. Po jej returnie Chaudhari wyrzuciła piłkę za końcową linię pola gry, było więc 6:0.

I ten koncert trwał dalej - Klimovicova także i w drugiej partii prowadziła 5:0. Znów serwowała 26-latka z Indii, tym razem prowadziła 40-15. Pierwszą akcję wygrała Linda, drugą jednak - jej rywalka. To był honorowy gem w tamtej chwli, sprawił Azjatce dużo radości. A jeszcze więcej - dwa kolejne. Potrzebowała jeszcze jednego przełamania, by mieć szansę na wyrównanie.

Rozwiń

Klimovicova opanowała jednak chwilową niemoc, wygrała spotkanie 6:0, 6:3. Mogła spędzić na korcie 53 minuty, co przy fakcie, że zawodniczki same chodzą po piłki i zbierają je z kortu, byłoby ewenementem. A spędziła o 10 minut więcej.

W sobotnim półfinale jej rywalką na pewno będzie Japonka: albo rozstawiona z "4" Rina Saigo, albo Sayaka Ishii.

Turniej ITF W35 w Aldroshot (korty twarde). Ćwierćfinał singla

Lindla Klimovicova (Polska, 1) - Vaidehi Chaudhari (Indie, 7) 6:0, 6:3.

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News





Cameron Norrie - Bernard Tomic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport