Było już 6:0 i 5:0 w meczu polskiej "1". Zwrot akcji. Znamy półfinalistkę
Linda Klimovicova jeszcze niedawno powoli pukała do bram szerokiej światowej czołówki, bo za taką można uznać miejsce w najlepszej setce rankingu WTA. Była już 129. w rankingu, teraz spadła aż o 80 pozycji, przez trzy miesiące nie była w stanie wygrać meczu. Zeszła poziom niżej, w zawodach ITF W35 w Aldershot została rozstawiona z "1". I rozkręca się z meczu na mecz. W boju o półfinał jej rywalką była rozstawiona z "7" Vaidehi Chaudhari z Indii. 22-latka z Bielska-Białej prowadziła 6:0, 5:0. I wtedy rywalka wygrała gema, cieszyła się już z tego. A za moment dołożyła dwa kolejne. Polka opanowała nerwy, awansowała do półfinału.
Już za nieco ponad trzy tygodnie rozpoczną się kwalifikacje do US Open, po kolejnym tygodniu ruszy główna drabinka. Ile Polek w niej zobaczymy? Na pewno cztery: Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch i Magdę Linette. Jest jednak szansa, że dołączy do nich ktoś jeszcze. W kwalifikacjach wystąpią bowiem trzy kolejne reprezentantki naszego kraju, regularnie powoływane przez Dawida Celta do kadry na mecze Billie Jean King Cup: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.
Dla tej ostatniej, choć przecież jest o ponad trzy lata starsza od Klimovicovej, będzie to debiut na takim poziomie. Niedawno przeskoczyła w rankingu WTA zawodniczkę pochodzącą z Ołomuńca, co było efektem nie tylko znacznie lepszych wyników Kubki, co również i regresu formy Klimovicovej. A ta od końca kwietnia nie była w stanie wygrać żadnego meczu - ostatnio dokonała tego w ćwierćfinale WTA 125 w Oeiras.
W końcu, w zawodowym tourze, przyszło jednak przełamanie.
Turniej ITF w Anglii. Linda Klimovicova grała o półfinał. Dwa sety, chwilowy niepokój w drugim
Klimovicova przełamała się dopiero w rodzimej lidze tenisa, gdzie reprezentuje klub z Bielska-Białej - pomogła BKT awansować do finałowej części sezonu. To jednak rywalizacja na poziomie znacznie niższym niż choćby WTA 125. W turnieju takiej rangi Klimovicova zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie, teraz postanowiła przełamać niemoc w zawodach rangi ITF W35 w Aldershot. Też na kortach twardych, na tych zwykle radzi sobie bardzo dobrze. W Anglii została rozstawiona z "1".
Linda wygrała dwa pierwsze spotkania bez straty seta, choć Japonka Naho Sato potrafiła doprowadzić do tie-breaka. Dziś rywalką Polki była Vaidehi Chaudhari z Indii - tenisistka rozstawiona z "7", ale klasyfikowana dopiero w piątej setce światowego rankingu.
Łatwo więc było wskazać faworytkę, a sam mecz przebiegał zgodnie z planem. Klimovicova dokładała spokojnie kolejne gemy, minęło 25 minut, a już miała setbola. Po jej returnie Chaudhari wyrzuciła piłkę za końcową linię pola gry, było więc 6:0.
I ten koncert trwał dalej - Klimovicova także i w drugiej partii prowadziła 5:0. Znów serwowała 26-latka z Indii, tym razem prowadziła 40-15. Pierwszą akcję wygrała Linda, drugą jednak - jej rywalka. To był honorowy gem w tamtej chwli, sprawił Azjatce dużo radości. A jeszcze więcej - dwa kolejne. Potrzebowała jeszcze jednego przełamania, by mieć szansę na wyrównanie.
Klimovicova opanowała jednak chwilową niemoc, wygrała spotkanie 6:0, 6:3. Mogła spędzić na korcie 53 minuty, co przy fakcie, że zawodniczki same chodzą po piłki i zbierają je z kortu, byłoby ewenementem. A spędziła o 10 minut więcej.
W sobotnim półfinale jej rywalką na pewno będzie Japonka: albo rozstawiona z "4" Rina Saigo, albo Sayaka Ishii.