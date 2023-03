Było blisko. Magdalena Fręch jednak nie dała rady Ons Jabeur

W pewnym momencie drugiego seta wydawało się, że życiowy sukces Fręch jest na wyciągnięcie ręki. Polka zwietrzyła szansę. Mocno naciskała utytułowaną rywalkę. Jabeur czuła się niepewnie. Od czasu do czasu kierowała wzrok w stronę swojego boksu trenera Issama Jellaliego i psycholog. Widać było, że fizycznie nie gra na 100 procent możliwości. Wyszła jednak z kryzysu.

Pierwszy mecz Jabeur od 17 stycznia

Jabeur to jedna z najlepszych zawodniczek ostatniego sezonu, niedawna wiceliderka rankingu WTA, obecnie czwarta na świecie, finalistka ubiegłorocznego Wimbledonu i US Open. Fręch nigdy do tej pory nie pokonała zawodniczki z top 10 rankingu WTA. Tunezyjka mimo swoich kłopotów była wielką faworytką