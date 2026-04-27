Było blisko już w Madrycie. Awans Polki. Awantura mistrzyni Australian Open

Andrzej Grupa

Na poniedziałek organizatorzy Mutua Madrid Open zaplanowali wszystkie spotkania czwartej rundy turnieju WTA. Część zawodniczek, które nie przeszły eliminacji bądź odpadły w dwóch pierwszych rundach, przeniosła się na turniej rangi WTA 125 do Saint-Malo. Jeszcze inną ścieżkę wybrała Katarzyna Kawa - ona z kolei poleciała szukać punktów w zawodach WTA aż do Chin. I już w pierwszym starciu zmierzyła się z dawną mistrzynią juniorskiego Australian Open Carol Zhao. Na początku drugiego seta doszło do potężnej awantury, Kanadyjka zażądała interwencji supervisora turnieju.

article cover
Carol Zhao, rywalka Katarzyny Kawy w ChinachSander Koning/ANPAFP

Decyzja Katarzyny Kawy o zmianie zachodniej Europy na wschodnie Chiny może wydawać się zaskakująca, ale z drugiej strony - jest racjonalna. Doświadczona reprezentantka Polski przywykła do podróży: najpierw od końca lutego do połowy marca trzy tygodnie spędziła w Turcji, później tydzień w Kolumbii, zagrała przeciwko Ukrainie w Gliwicach, poleciała do portugalskiego Oeiras, a tydzień temu próbowała się dostać do głównej drabinki Mutua Madrid Open. Stoczyła trzysetową batalię z Nikolą Bartunkovą, nieznacznie przegrała z młodą Czeszką.

Spora część zawodniczek, które grały w stolicy Hiszpanii, ale odpadły przed trzecią rundą, zdecydowała się nie czekać na grę w Rzymie, a przeniosła do Saint-Malo. Mowa nie o gwiazdach, ale zawodniczkach zajmujących miejsce w drugiej połowie pierwszej setki rankingu oraz tych notowanych niżej. Choć są i wyjątki, rok temu w Bretanii triumfowała przecież Naomi Osaka.

Tenis

Mateusz Stańczyk
Na inny ruch, zaskakujący, zdecydowały się jednak Veronika Erjavec (WTA 96) i Katarzyna Kawa. Ona ruszyły do Chin, tam na mączce w mieście Huzhou zaplanowano zawody o tej samej randze WTA 125. Słowenka została rozstawiona z "1", Polka zaś - z "3". Jest jednak ogromna przepaść między obsadą tego turnieju, a zawodów w Saint-Malo.

33-letnia zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała w ostatnich tygodniach mocno spadła w rankingu, choć wciąż oczywiście ma pewne miejsce w drugiej setce. I spokojną głowę w kontekście występów w kwalifikacjach Wimbledonu, choć już przed US Open straci punkty za finał WTA 125 w Bastad. Gdyby jednak w Huzhou Open zdołała odnieść sukces, wygrać całą imprezę, wróciłaby pewnie w okolice 130. miejsca na świecie. Potrzebuje jeszcze czterech zwycięstw.

Katarzyna KawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Pierwsze ma już za sobą - po 68 minutach pewnie pokonała Kanadyjkę Carol Zhao 6:2, 6:1. 30-letnia rywalka w szczytowym momencie swojej kariery była 131. na świecie, ma w dorobku triumf w juniorskim Australian Open, w grze podwójnej. A w tamtym finale po drugiej stronie siatki znajdowała się Barbora Krejcikova.

Ostatnio Kanadyjka notowała całą serię porażek, na pewno nie była faworytką w meczu z rozstawioną z "3" Polką.

Jeszcze po czterech gemach był remis 2:2, później zaczął się już "odjazd" starszej z tenisistek. Kawa wygrała seta 6:2, w drugim prowadziła z przełamaniem 2:1, gdy doszło do zaskakującej sceny. Polka serwowała, piłka trafiła w okolice linii, uzyskała 15-0. Jej rywalka zaczęła się denerwować, zgłaszała sędziemu głównemu Qu, że powinien zostać wywołany aut. Chiński arbiter nie zgadzał się, poprosiła więc o interwencję supervisora zawodów.

dziewczynka w żółtym stroju stoi na czerwonym korcie tenisowym gotowa do odbicia piłki, w tle widoczne są puste trybuny i kilku sędziów
Carol Zhao domagała się uznania autu po serwisie Katarzyny Kawyscreen za WTA TVmateriał zewnętrzny

Przerwa trwała niemal 10 minut, Kawa spokojnie podeszła do swojej ławki, czekała na rozwój sytuacji. A w końcu i tak punkt dla Polki został utrzymany. Wygrała tego gema, a później trzy kolejne. I zakończyła spotkanie.

W drugiej rundzie 33-latka zmierzy się albo z Rosjanką Alewtiną Ibragimową, albo z Chinką Han Shi.

Tomasz Brożek
Tenisistka w białym stroju i czapce przygotowuje się do serwowania na korcie ziemnym, trzymając rakietę uniesioną w górze i koncentrując wzrok na piłce.
Katarzyna KawaORHAN CICEK/ANADOLUAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja