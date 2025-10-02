Maja Chwalińska i Darja Semenistaja marzą o tym samym - by na początku grudnia znajdować się w pierwszej setce rankingu WTA, bo to da automatyczną przepustkę do głównej drabinki Australian Open. A przy okazji - możliwość gry w tygodniu poprzedzającym zmagania w Melbourne.

Bliżej tego jest dzisiaj Łotyszka - w ostatnim notowaniu listy WTA zajmowała 104. miejsce, teraz w rankingu "na żywo" wskoczyła na setne. I gdyby dziś pokonała Polkę w drugiej rundzie WTA 125 w Rende, byłaby już o włos od pierwszego w karierze notowania w TOP 100.

Chwalińska zaś jest w tym rankingu 135., ale w Kalabrii może sporo zyskać. Świetnie zaczęła turniej, dziś trafiła na turniejową "dwójkę", bo z takim numerkiem została rozstawiona Semenistaja. I przejęła jej pozycję w drabince - po meczu, który przez trzy kwadranse był jej koncertem. A później się wyrównał.

Mimo niepokoju o Polkę jeszcze przed pierwszym odbiciem piłki.

WTA 125 w Rende. Maja Chwalińska i Darja Semenistaja grały o ćwierćfinał. W rewanżu za finał turnieju w Montreux miesiąc temu

Miesiąc temu w Montreux Maja wygrała z Łotyszką po 80-minutowej batalii 6:1, 6:2. Po raz drugi w karierze sięgnęła po tytuł WTA 125, zrobiła kolejny krok w kierunku pierwszej setki rankingu.

Polka zagrała jeszcze w Lublanie, dotarła tam do ćwierćfinału, choć już wtedy miała problemy zdrowotne. Zrobiła sobie przerwę na podkurowanie, teraz kontynuuje starty na mączce. W Rende koło Cosenzy na południu Włoch, później zaś ma w planach grę na Majorce, w Rio de Janeiro i Florianopolis. W tym ostatnim mieście w grudniu zeszłego roku temu była najlepsza.

Niepokój wywołało to, że Maja Chwalińska wyszła na kort z potężnym opatrunkiem na lewej ręce - na całej długości. A to u niej ta dominująca kończyna, jest jedną z nielicznych w tourze tenisistek leworęcznych. Dość szybko okazało się, że nie ma to dzisiaj większego znaczenia.

Polka doprowadzała wyżej notowaną rywalkę do rozpaczy, grała kapitalnie. Może i niespecjalnie mocno, ale w odpowiednich momentach potrafiła przyspieszyć akcje, zagrać znakomity skrót. Albo "zerwać" tempo topspinem, który Łotyszka wyrzucała na aut. Rosła więc jej przewaga. W trzech swoich pierwszych gemach serwisowych Semenistaja ugrała raptem... dwa punkty.

Drobne problemy pojawiły się w gemie, w którym miała zakończyć seta, przy własnym serwisie. Było już 40-0, trzy setbole, gdy trochę pokpiła sprawę. Zwłaszcza w drugiej akcji, mogła kończyć wolejem akcję, ale przepuściła piłkę, która zmieściła się jednak w korcie. Mimo dwóch szans na honorowego gema Semenistaja przegrała jednak 0:6.

W drugim secie Polka prowadziła już 3:0, z podwójnym przełamaniem. I wtedy turniejowa "2" w końcu zdobyła gema, na dodatek przy serwisie Polki. Niewiele to zmieniło, ale Darja złapała oddech. Jeszcze miała szansę odwrócić losy meczu, potrzebowała drugiego breaka. Do tego już jednak nie doszło - 24-latka "przypilnowała" serwisu, wygrała 6:0, 6:4.

W meczu o półfinał zagra w piątek z Oksaną Sielechmietjewą, którą rozbiła w Montreux, bądź z utalentowaną Serbką Teodorą Kostović, mistrzynią Europy U-18 z zeszłego roku.

