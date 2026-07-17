Było 2:5 i meczbol dla Chinki. Polka zaczęła pogoń w drodze po półfinał

Pierwotnie turnieju w Vitorii Gasteiz w Kraju Basków Martyna Kubka nie miała w swoich planach startowych. Zdecydowała się, bo nie dość, że to impreza nieźle punktowana (W75 - 75 punktów za tytuł), to jeszcze w kluczowym momencie dla 25-latki z Zielonej Góry. To właśnie teraz decydują się losy startu Polki w kwalifikacjach US Open - jej debiutanckiej walki o udział w zawodach Wielkiego Szlema. Ewentualny awans do półfinału już to praktycznie gwarantował, miejsce w finale dawało awans do TOP 200 rankingu WTA i pozycję szóstej rakiety w Polsce - kosztem Lindy Klimovicovej.

Martyna Kubka FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP

Dziś w starciu z Chinką Han Shi Martyna walczyła o to pierwsze. A jednocześnie to spotkanie było arcyważne dla jej rywalki, bo Azjatka też ma szansę na wyjazd do Nowego Jorku, ale musi zebrać znacznie więcej punktów od Polki. Triumf w całym turnieju w Kraju Basków to właściwie jej zapewniał.

Turniej ITF W75 w Vitorii Gasteiz. Martyna Kubka grała o półfinał. Rywalką turniejowa "6"

Kubka znalazła się zresztą w bardzo ciekawej sytuacji - w ten weekend mogła bowiem zadebiutować w kwalifikacjach turnieju WTA 250 w Pradze, również na kortach twardych, które jej najbardziej odpowiadają. Tyle że rozgrywki w stolicy Czech startują już w sobotę, musiałaby więc na północy Hiszpanii... przegrać ćwierćfinał. I natychmiast ruszyć do Pragi.

Pierwszy set wskazywał, że tak właśnie się stanie. Martyna zaczęła mecz źle, popełniała masę błędów. I nie tylko na returnie, a Chinka starała się agresywnie serwować nawet drugim podaniem, kosztem podwójnych błędów, ale też we własnych gemach. Została przełamana już na początku, w pierwszym secie tylko w jednej partii nie broniła break pointów. Przegrała 4:6.

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski Reporter

Później jednak całkowicie zdominowała rywalkę, w drugiej partii odskoczyła na 5:0, wyrównała stan meczu na 1:1 (6:1). Wydawało się, że jest już na tyle rozpędzona, że decydująca rozgrywka stanie się formalnością. Nic bardziej mylnego.

Może gdyby Polka wykorzystała swoją szansę na przełamanie w trzecim gemie, wszystko działoby się trochę inaczej. A tak to Han Shi zdobyła breaka na 4:2, za moment podwyższyła na 5:2. I w kolejnym gemie uzyskała przewagę, co oznaczało pierwszą piłkę meczową.

Kubka się w tej sytuacji obroniła, dość rozpaczliwym forhendem po returnie rywalki, który spadł pod nogi Martyny. A później zaczęła grać tak, jak od początku drugiego seta. Nie było już kolejnego meczbola dla Chinki, było za to pięć kolejnych gemów dla Martyny. Wygrała ten mecz 4:6, 6:1, 7:5. I to ona zagra w sobotę o finał z Rosjanką Kirą Pawłową, którą pokonała rok temu w Grecji. Jeśli awansuje do finału, wyprzedzi Klimovicovą.

A później ze spokojem będzie mogła ruszyć do Pragi. Nawet jeśli nie dostanie "specjalnej przepustki" do głównej drabinki, jest zgłoszona do rywalizacji deblowej.

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter





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