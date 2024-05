Było 1:6 i 0:2, ależ zwrot akcji. Niedawna pogromczyni Sabalenki odpada z Rzymu

Czwartkowe zmagania w Rzymie przyniosły nam sporo emocji. Z gry wypadło kilka rozstawionych zawodniczek. Jedną z nich okazała się Emma Navarro. Amerykanka, która błyszczy od początku sezonu, długo musiała czekać na swoje spotkanie. A i rywalka również nie należała do najłatwiejszych, bowiem Paula Badosa zasygnalizowała w ostatnim czasie, że wraca na lepszą ścieżkę. W pierwszej rundzie w stolicy Włoch pokonała utalentowaną Mirrę Andriejewą , która jeszcze kilka dni wcześniej walczyła o półfinał w Madrycie z Aryną Sabalenką.

Przewaga Navarro nie wystarczyła. Badosa odwróciła losy meczu podczas WTA 1000 w Rzymie

Początek starcia zdecydowanie należał do Amerykanki. Będąca na 22. miejscu w rankingu zawodniczka szybko wygrała pierwszego seta 6:1, a w drugim wyszła na prowadzenie 2:0. Navarro nie poszła jednak za ciosem, mimo że miała swoje podanie, by uzyskać bezpieczną, trzygemową przewagę . Od tego momentu nastąpił zwrot akcji w spotkaniu.

Emma straciła skuteczność w wykorzystywaniu break pointów, a Paula nakręcała się z każdą udaną akcją. Hiszpanka wygrała cztery gemy z rzędu i to nagle Badosa miała 4:2. W końcówce seta nie brakowało szans na przełamanie, jednak do żadnego już nie doszło. Była wiceliderka rankingu wykorzystała trzecią piłkę setową i wynikiem 6:4 doprowadziła do decydującej partii.