Było 0:40, wtedy nastąpił zwrot. 105 minut walki Zielińskiego w finale

Jan Zieliński zaliczył dość ciekawą, choć krótką przygodę na tegorocznym Wimbledonie. Z rywalizacji deblowej, do której przystąpił wraz z Adamem Pavlaskiem odpadł w 1/8 finału, natomiast w grze mieszanej, w której grał z Su-Wei Hsieh został wyeliminowany dopiero w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy. Tuż po zakończeniu brytyjskiej rywalizacji, w duecie ze wspomnianym wcześnie Pavlaskiem Zieliński ponownie chwycił za rakietę, aby tym razem powalczyć na kortach szwedzkiego turnieju ATP Bastad.

W 1/8 finału polsko-czeski duet odprawił z kwitkiem Jespera De Jonga oraz Sandera Gille'a. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku spotkań z duetami Behar/Vliegen oraz Arribage/Barrios Vera. Tym sposobem warszawianin dotarł aż do finału imprezy, w którym przyszło mu zmierzyć się z Sanderem Arendsem oraz Guido Andreozzim.

Pierwszy set wpadł na konto drużyny Polaka. Do wyłonienia zwycięzców potrzebny był tie-break

Pierwszy gem ułożył się całkowicie po myśli polsko-czeskiego duetu. Panowie wygrali go bowiem bez straty punktu. Chwilę później przełamali swoich przeciwników wychodząc na dwugemowe prowadzenie. Niestety przy następnym podaniu ich gra nieco się załamała, przez co również oni zostali przełamani. Zaraz po tym na tablicy wyników ponownie widniał już remis. Kolejne trzy gemy zakończyły się wymianą punktów, aż wreszcie, przy wyniku 4:3 Zieliński i Pavlasek ponownie zdobyli gema przy podaniu przeciwników.

Wydawało się, że przy okazji dziewiątej wymiany pierwszy set może finalnie wpaść na konto drużyny Polaka, jednak ta niestety nie wykorzystała swojej piłki setowej. Rywale odwdzięczyli się za poprzedni gem, doprowadzając do wyniku 5:4. Później holendersko-argentyński duet rozegrał ekspresową partię bez utraty punktu, ponownie doprowadzając do stanu równowagi. Po dwóch kolejnych gemach wszystko było już jasne - do wyłonienia zwycięzców tej części spotkania potrzebny będzie tie-break. Ten ostatecznie rozstrzygnął się na korzyść drużyny Polaka. Zwycięstwo 7:6 (7:4) znacznie przybliżyło warszawianina do wywalczenia tytułu.

Rywale Zielińskiego i Pavlaska potrzebowali aż pięciu piłek setowych. O losach finału zdecydował super tie-break

W drugą partię znacznie lepiej weszli przeciwnicy Zielińskiego i Pavlaska. To oni wygrali swoje podanie, a chwilę później wydawało się, że ekspresowo przełamią zwycięzców pierwszego seta. Polsko-czeski duet dał jednak radę podnieść się z wyniku 15:40 i doprowadzić do wyrównania. To nie widniało jednak na tablicy zbyt długo. Kolejny gem, ponownie bez utraty punktów, wpadł na konto Arendsa i Andreozziego. Stan równowagi znów nadszedł przy pierwszej możliwej okazji.

W tym momencie doszło do ważnego przełamania. Argentyńsko-holenderski duet wygrywał bowiem w piątym gemie 0:40 i był niemal pewny zapisania kolejnego "oczka" na swoim koncie. Wtedy Zieliński i Pavlasek wrócili do gry, odrabiając stratę, a w konsekwencji również przełamując swoich finałowych rywali. Niestety sukces ten szybko stracił na ważności, bowiem przy szóstej wymianie rywale także przełamali polsko-czeski duet, dopisując na swoje konto również siódmego gema, co doprowadziło do rezultatu 3:4. Na szczęście kolejne podanie zakończyło się ekspresowym zwycięstwem drużyny Zielińskiego i ponownym wyrównaniem wyniku.

W dziewiątym gemie wydawało się, że drużyna Polaka ponownie wyjdzie obronną ręką z potężnych opresji, lecz ostatecznie punkt ten wpadł na konto rywali. Ci chwilę późnej dostali szansę na rozstrzygnięcie drugiego seta na swoją korzyść. Zieliński i Pavlasek obronili jednak aż trzy piłki setowe, co na tym etapie partii utrzymało ich przy życiu. Niestety chwilę później rywale i tak wyszli na prowadzenie 6:5. W tym momencie Polak i Czech byli bliscy przegrania własnego podania, jednak znów wykazali się oni nadludzkim skupieniem, broniąc kolejną piłkę setową. Na ich nieszczęście kolejną nadarzającą się okazję rywale wykorzystali bezbłędnie, co zamknęło drugiego seta na wyniku 7:5. O losach finału ATP Bastad zadecydować musiał więc super tie-break.

Decydująca partia rozpoczęła się od festiwalu przegranych serwisów, który wyprowadził argentyńsko-holenderski duet na prowadzenie. Później rywale Zielińskiego dołożyli kolejny punkt, powiększając swoją przewagę do wyniku 3:1. Zieliński i Pavlasek szybko odrobili stratę, lecz niestety w kolejnych wymianach kompletnie się pogubili. Przy stanie 6:3 dla rywali znów mogliśmy obserwować szaleńczą pogoń Polaka i Czecha, która niemal doprowadziła ich do wyrównania stanu rywalizacji. Dwunasty punkt padł łupem rywali, co stawiało drużynę Polaka w bardzo ciężkim położeniu. Zieliński i Pavlasek zdołali jednak przełamać przeciwników, lecz przy pierwszej możliwej okazji również oni przegrali własne podanie. To samo stało się podczas kolejnego podania drużyny Polaka, skutkiem czego szansę na zamknięcie finałowego meczu otrzymali rywale. Ci wykorzystali ją bezwzględnie, kończąc super tie-breaka wynikiem 10:6. Tym samym Zieliński i Pavlasek musieli obejść się smakiem, przegrywając finałowe starcie turnieju ATP Bastad

