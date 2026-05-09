Było 0:3 Gauff w trzecim secie na Foro Italico. Koniec nastąpił 28 minut później

3 stycznia Coco Gauff zaczęła sezon od potyczki z Solaną Sierrą w Perth - w United Cup. Amerykanka rozbiła wtedy Argentynkę 6:1, 6:1 - wynik zupełnie wtedy nie dziwił. O 21-letniej Argentynce niewiele się wcześniej mówiło, wypromował ją właściwie tylko zeszłoroczny Wimbledon. Mimo że przegrała swój mecz w decydującej rundzie kwalifikacji. Trafiła jednak do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana", wygrała trzy spotkania, dopiero w 1/8 finału zatrzymała ją inna rewelacja - Laura Siegemund.

Po tamtym turnieju Sierra wskoczyła do TOP 100 rankingu WTA, jest w nim do dziś. Może i specjalnie nie błyszczała, ale w Madrycie pokazała, że ma ogromny potencjał. Zwłaszcza na mączce. Pokonała Magdalenę Fręch, gromiąc ją przez 3/4 spotkania, też dotarła do czwartej rundy. I dziś miała podobną szansę, warunkiem było jednak ogranie rozstawionej na Foro Italico z "3" Coco Gauff.

Amerykanka zaś, w razie porażki, traciła szansę na wyprzedzenie Igi Świątek przed startem French Open. Dla Coco ten turniej ma olbrzymie znaczenie - walczy z Jessicą Pegulą o czwartą lokatę i łatwiejszą ścieżkę do obrony tytułu w Paryżu.

Dziś zaś wszystko mogło przepaść w starciu z mało znaną rywalką, która świetnie jednak czuje korty ziemne. I grała trzy lata temu w finale juniorskiego French Open.

Gauff zaczęła dobrze, miała przewagę przełamania tuż po starcie meczu. W tej pierwszej części spotkania unikała tego, co prześladowało ją w ostatnich miesiącach. Czyli podwójnych błędów serwisowych. Aż w końcu one się pojawiły, na co wpływ miały też odważne returny Sierry. Tak zaczął się siódmy gem, od darmowego punktu dla Argentynki. I tak zakończył, Amerykanka została przełamana, przy stanie 3:4 poirytowana usiadła na ławeczce.

Gdy jednak ponownie dostały minutę przerwy między gemami, sytuacja całkowicie się odmieniła. Tym razem to Coco triumfowała, łatwo, w obu gemach. Miała 5:4 i... znów pokpiła sprawę. Sierra znakomicie wyczuwała zamiary swojej rywalki, grała odważnie. Wyrównała, a później znów wywalczyła breaka. Wściekła Gauff uderzała się po ostatniej akcji ręką w głowę. I tak samo wściekła usiadła na ławce, miała ochotę zgnieść butelkę, z której piła wodę.

Przegrała też kolejnego gema, zarazem i seta - 5:7. Sierra była niczym ściana, przebijała potężne uderzenia Amerykanki. Coco grała przyzwoicie, miała zbliżony bilans winnerów i niewymuszonych błędów. Jej rywalka przechodziła jednak momentami samą siebie - 17 wygrywających uderzeń, zaledwie 10 pomyłek bez presji przeciwniczki: to statystyki znakomite.

Gauff momentalnie uciekła z kortu, poszła do szatni - by ochłonąć.

Wróciła nabuzowana, między serwisami robiła kilkusekundowe przerwy - coś dziś właściwie niespotykanego. Szybko wygrała swojego gema, ale kluczowy był ten drugi. Gauff miała trzy break pointy, Sierra wygrała cztery kolejne akcje. I jednak Argentynka oddała swoje podanie. A później znalazła się w cieniu turniejowej "4", mimo że nie popełniała błędów. Cała partia skończyła się po 28 minutach - wynikiem 6:0. Dla Coco.

Wydawało się, że Amerykanka opanowała już sytuację. Tyle że na starcie trzeciej partii... została przełamana. A za chwilę Sierra poprawiła na 2:0. Znów na korcie mieliśmy Coco sfrustrowaną, wściekłą. Trzeciego gema zaczęła od serwisu posłanego z mocą 196 km/godz, w kolejnym zmierzono 193. Nie panowała już nad sobą, za chwilę pojawił się kolejny podwójny błąd. A gdy Sierra podwyższyła na 3:0, kibice na BNP Paribas Open Arena przecierali oczy ze zdumienia.

I za chwilę znów role się zmieniły, Coco jednak trochę opanowała emocje, wściekła była Sierra, w siódmym gemie rzuciła rakietą w kort, ta pękła. A za chwilę przegrywała 3:4.

Amerykanka była już na fali, prowadziła 5:3, miała meczbola przy 40-30. I gdy kibice szykowali się już na koniec, przegrała trzy kolejne punkty. Sierra dostała drugie życie.

Zawodniczka z Argentyny jednak nie opanowała emocji we własnym gemie. Obroniła kolejnego meczbola, został jeszcze jeden. I popełniła podwójny błąd.

To Gauff zagra więc w poniedziałek w 1/8 finału. Rywalką będzie jej rodaczka: lepsza z sobotniego meczu: Iva Jović (16) - Taylor Townsend.

