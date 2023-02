Nikoloz Basilaszwili dobrze rozpoczął tegoroczne tenisowe zmagania. W Montpellier Open pokonał Constanta Lestienne 6:7(3), 7:5, 6:2. W następnej rundzie zatrzymał go jednak Greogire Barrere (6:3, 6:4). Gruzin zajmuje obecnie 84. miejsce w rankingu ATP i kontynuuje tenisową karierę, co niektórym... aż nie mieści się w głowie. Mężczyzna był bowiem oskarżony o stosowanie przemocy domowej. Był, bo został oczyszczony z zarzutów, o czym wiele osób do tej pory nie wie.

O co chodzi? Wszystko zaczęło się w 2020 roku, kiedy to Basilaszwili został aresztowany pod zarzutem stosowania przemocy fizycznej wobec byłej już żony. Wyszedł za kaucją w wysokości 36 tysięcy dolarów. Wszczęto postępowanie. Przed sądem zeznawała rzekoma ofiara tenisisty, Neka Dorokaszwili . Zszokowała wyznaniami.

Dowiedziałam w trakcie ślubu, że spotykał się z kimś innym. W dniu ślubu panna młoda powinna być szczęśliwa, a ja byłam bardzo nieszczęśliwa. Rozmowa o tym jest dla mnie niezwykle trudna. On pierwszy raz zgwałcił mnie na naszym weselu ~ - cytowany jej zeznania w "radiotavisupleba.com".

Twierdziła, że kilka miesięcy po ślubie sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Przekonywała, że Nikoloz znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. "Wlewał mi zimną wodę do ucha, ciągnął za włosy, wysypywał na głowę jedzenie" - żaliła się.

Nikoloz Basilaszwili wolny od szokujących zarzutów. Obrona byłej żony zbulwersowana werdyktem sądu

Neka zeznawała przed sądem, jakoby mąż nie oszczędzał jej nawet wtedy, gdy zaszła w ciążę. Twierdziła, że wyzywał ją od najgorszych, źle wyrażał się również o członkach jej rodziny. Wcześniej miał zabronić jej pracować i przejąć kontrolę nad jej finansami oraz kontami w mediach społecznościowych.

Gruzin absolutnie nie przyznawał się do formułowanych przez nią i prokuraturę zarzutów. Te wciąż krążą po sieci i stawiają go w bardzo niekorzystnym świetle. Tymczasem mężczyzna został uniewinniony przez sąd w Tbilisi. Z zadowoleniem przyjął werdykt, stwierdzając, że została podjęta "sprawiedliwa decyzja". Po raz pierwszy od rozpoczęcia procesu wypowiedział się publicznie. "Wszystkie te fałszywe oskarżenia były dla mnie bardzo trudne do zniesienia i bardzo się cieszę, że to już koniec. Teraz priorytetem jest dla mnie odbudowanie relacji z dzieckiem" - powiedział wówczas.

Prawniczka Neki Dorokaszwili nie kryła oburzenia sądowym wyrokiem. "Sędzia - wrażliwość na poziomie zero. Odpowiedzialność - zero. Wiedza - zero. Obiektywizm - zero. Stronniczy system ujawnił się dzisiaj po raz kolejny i rzucił kolejną kobietę na szafot" - mówiła Ana Abashidze.

Dorokaszwili i Basilaszwili pobrali się w 2014 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn. Oficjalnie rozwiedli się w 2018 roku.

Nikoloz Basilaszwili / Henk Seppen / Getty Images

Nikoloz Basilaszwili / Jason Heidrich/Icon Sportswire/Associated Press/East News / Getty Images