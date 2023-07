Była wielkim objawieniem, ale nic z tego nie zostało. Agent broni mistrzyni

Według Maksa Eisenbuda , wiceprezesa IMG, takie podejście jednak działa w przypadku zawodniczki i jej ojca Iana. "Prawdopodobnie tak będzie przez resztę jej kariery. To jest dla nich wygodne. Nie mówię, że to dobrze, czy źle, ale tak to sobie wymyślili , a ja uważam, że dobrze jest robić rzeczy inaczej" - powiedział agent Raducanu.

Tenis. Max Eisenbud broni Emmy Raducanu

Brytyjka w tym sezonie wystąpiła tylko 10 meczach rangi WTA i spadła na 131. miejsce w rankingu. W maju poddała się operacji nadgarstków i stawu skokowego, przez co opuściła już Rolanda Garrosa, Wimbledon i nie zagra także w US Open .

Przez cały okres juniorski nigdy nie mieli trenerów przez długi czas, więc dla nich to norma – posiadanie trenera przez cztery do pięciu miesięcy, a potem przejście do kogoś innego

"Mogą być tacy, którzy będą się bać zaryzykować, ponieważ widzieli, jak to się toczy. Rozumiem, że to może być niekomfortowe, ale jeżeli największym problem Emmy jest to, że zmienia trenerów co kilka miesięcy, to chciałbym mieć tylko taki" - przyznał Eisenbud.