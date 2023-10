Była walka, ale tylko w pierwszym secie. Ucieka wielka szansa Magdzie Linette

Jeszcze w sobotę Polka udała się w podróż pociągiem do Zhengzhou na kolejny turniej.

We wtorek przyszło jej rywalizować z Chorwatką - Petrą Martić . Trzeba przyznać, że los ponownie nie sprzyjał Magdzie , bo już na dzień dobry dostała bardzo niewygodną zawodniczkę, która potrafi świetnie operować forehandem, w dodatku dobrze serwuje i lubi kończyć akcje przy siatce.

Zabrakło Magdzie precyzji w kluczowym momencie pierwszego seta

Przeciwniczka poszła za ciosem i wykorzystała pierwszego break pointa, jaki się pojawił przy serwisie Linette . W efekcie doszło do przełamania i to Petra zaczęła nadawać ton rywalizacji. Pojawiła się dla 31-latki z Poznania na szybkie odrobienie strat, ale nie udało się wykorzystać kolejnego już break pointa w tym meczu. W efekcie Chorwatka obroniła się i mieliśmy 3:1 .

W następnym gemie mieliśmy bliźniaczą sytuację, tyle że w odwrotną stronę. Tym razem to Martić miała szansę na przełamanie, ale nie udało jej się tego dokonać. Przy stanie 3:2 15-0 doszło do kuriozalnego zdarzenia, gdyż obie Panie wykorzystały już wszystkie możliwości na sprawdzenie piłki, przez co już w środku seta pozbawiły się możliwości użycia challenge'u. Tenisistki wyjątkowo nie ufały sędziowskim decyzjom, a te okazywały się jak najbardziej w porządku.