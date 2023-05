Była tenisistka pogrążona w żałobie. Nie żyje jej mąż

W seniorskich turniejach brytyjska tenisistka nie odnosiła już tak wielkich sukcesów - w całej karierze wygrała bowiem tylko jeden turniej. Było to w San Diego w kwietniu 1985 roku. Trzeba jednak przyznać, Croft miała potencjał, by walczyć z czołowymi zawodniczkami. Mimo to tenisistka zdecydowała się przejść na sportową emeryturę w wieku zaledwie 21 lat. Wówczas zmieniła nieco ścieżkę kariery zawodowej i zaczęła spełniać się w roli prezenterki telewizyjnej.