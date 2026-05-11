Jak do tej pory do największej niespodzianki podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie doszło na etapie trzeciej rundy - w sobotę Aryna Sabalenka przegrała z Soraną Cisteą i pożegnała się z marzeniami o kolejnym triumfie w sezonie. Do czwartej rundy nie zdołała awansować także inna zawodniczka z czołowej dziesiątki światowego rankingu, Jasmine Paolini.

W grze o tytuł pozostają wciąż za to Jelena Rybakina i Iga Świątek. Polka w niedzielny wieczór nie dała większych szans Elisabeccie Cocciaretto, oddając Włoszce zaledwie jednego gema. Nasza reprezentantka o ćwierćfinał zagra z Naomi Osaką, nazwisko potencjalnej rywalki tenisistki z Raszyna było znane jeszcze przed meczem Świątek. Rybakina z kolei, która wyeliminowała Alexandrę Ealę, na wyłonienie kolejnej przeciwniczki musiała trochę poczekać.

WTA Rzym. Mecz Siegemund - Pliskova wyłonił rywalkę Rybakiny

Rywalkę Rybakiny wyłonił mecz Laury Siegemund z Karoliną Pliskovą, który rozpoczął się po godz. 20. Siegemund (46. w rankingu WTA) jest specjalistką od gry podwójnej, to w deblu i w mikście odnosiła największe sukcesy w karierze. W singlu już tak nie zachwyca, w trwającym sezonie nie zdołała jeszcze odnieść dwóch zwycięstw z rzędu - sezon na mączce zaczęła w Stuttgarcie, tam przegrała w drugiej rundzie z Igą Świątek, z Madrytem również pożegnała się po drugiej rundzie, w której musiała uznać wyższość Jasmine Paolini.

Pliskova (130. w rankingu) to z kolei była liderka światowego zestawienia (objęła pozycję nr 1 na kilka miesięcy w 2017 roku), a także finalistka Wimbledonu i US Open. Po US Open w 2024 roku Czeszka na dłuższy czas zniknęła z touru z powodu problemów z kostką, ostatecznie przeszła operację. Na kort wróciła we wrześniu 2025 roku, ale rozegrała tylko trzy singlowe mecze, w trwającym sezonie gra już regularnie. Ostatnio w Madrycie dotarła aż do ćwierćfinału, w którym uległa Anastazji Potapowej.

Była światowa "1" w Rzymie najpierw rozegrała dwa trzysetowe boje: z Jessiką Bouzas Maneiro i Jaqueline Cristian, a w trzeciej rundzie trafiła właśnie na Siegemund, która wyeliminowała Sarę Bejlej i rozstawioną Jekaterinę Aleksandrową.

Pierwsze dwa gemy w niedzielnym spotkaniu padły łupem Pliskovej, Siegemund szybko jednak odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Jak się później okazało, nie był to moment zwrotny, ponieważ Czeszka odzyskała rezon, w kolejnych czterech gemach oddała rywalce zaledwie cztery punkty. Skończyło się deklasacją 6:1, Niemka znalazła się pod ścianą.

Druga partia początkowo przebiegała podobnie - Siegemund przegrała pierwsze dwa gemy, ale odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Była nawet w stanie postraszyć Czeszkę, przy stanie 3:2 wypracowała dwa break pointy, ale ich nie wykorzystała. Sama po chwili straciła podanie, Pliskova poszła za ciosem w kolejnym gemie i było już 5:3 dla byłej liderki światowego rankingu.

Czeszka miała jednak problem z zamknięciem spotkania. Siegemund przy własnym podaniu wybroniła aż pięć piłek meczowych i zapisała na swoim koncie kolejnego gema. Nie była jednak w stanie odwrócić już losów rywalizacji, Pliskova kilka minut później postawiła "kropkę" nad i", wygrywając seta 6:4, a całe spotkanie 2:0 (6:1, 6:4). Po meczu trwającym 78 minut znalazła się w czwartej rundzie i to ona zagra z Rybakiną.

Pliskova tym samym pokazała, że przygotowała dobrą formę na sezon na mączce i jest gotowa do rewanżu na Rybakinie - z urodzoną w Moskwie, ale reprezentującą Kazachstan tenisistką do tej pory bowiem grała czterokrotnie, wszystkie te mecze przegrała. Po raz ostatni zawodniczki zmierzyły się podczas Australian Open w 2024 roku, Rybakina wygrała wówczas 7:6(6), 6:4.

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Karolina Pliskova DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Karolina Pliskova Noushad Thekkayil AFP

Ugo Humbert - Dino Prizmic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport